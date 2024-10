Ad Acqualagna è già festa, arrivano i giorni del tartufo: il programma

Pesaro, 23 ottobre 2024 - Acqualagna, primo mercato del tartufo italiano (380 quintali circa di tartufi commercializzati ogni anno), ha presentato l’edizione numero 59 che si annuncia stellare: attesi centomila appassionati tra il 26 ottobre e il 10 novembre, alla scoperta del tartufo bianco pregiato che vivrà il suo momento clou proprio a novembre. Prezzi? Per ora si viaggia dai 1.500 euro (pezzatura piccola) ai 2.500 e oltre euro per le pezzature più grandi. La presentazione nazionale dell’evento è andata in scena ieri al Pio sodalizio dei Piceni a Roma con degustazione a cura del celebre sommelier Otello Renzi. "Da 59 anni – ha detto il sindaco Pier Luigi Grassi, presente assieme all’assessore Pietro Barzotti e alla consigliera Laura Sabbatini – proponiamo un modello virtuoso di cooperazione della filiera del tartufo, cardine di un distretto ormai riconosciuto in tutto il mondo, che muove un turismo straordinario".