Giornate Fai Autunno 2024 a Pesaro e Urbino, cosa visitare nel weekend

Pesaro, 8 ottobre 2024 - Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano le Giornate Fai d’Autunno, evento giunto quest’anno alla tredicesima edizione, organizzato da Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano per valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. “L’ottobre del Fai” è una grande campagna nazionale di sensibilizzazione per sostenere i progetti della Fondazione e coinvolgere quante più persone possibili sull’importanza della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio di storia, arte e cultura.

In tutta Italia saranno circa 700 i luoghi d’arte che apriranno al pubblico per l’occasione (qui tutti i tesori da scoprire nelle Marche). In particolare, nella provincia di Pesaro e Urbino, la delegazione Fai aprirà le porte di 11 luoghi di grande ricchezza storica ed artistica, che i visitatori potranno ammirare e conoscere grazie a visite guidate e conferenze sul tema.

In questa edizione sarà possibile recarsi direttamente ai tavoli di accoglienza e rivolgersi ai volontari Fai, senza prenotazione preventiva. Tutti i visitatori potranno sostenere il Fai con un contributo suggerito a partire da 3 euro. E’ una donazione per aderire alla missione della Fondazione e per garantire la sua costante azione di salvaguardia del patrimonio italiano di arte e natura.

Vediamo quali sono i luoghi nel dettaglio.