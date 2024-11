I mercatini di Natale da non perdere a Pesaro e dintorni

Le festività natalizie si avvicinano e con esse torna l'atmosfera magica dei mercatini di Natale. Nelle Marche, e in particolare nella provincia di Pesaro e Urbino, sono numerosi gli eventi che animano le piazze e i borghi, offrendo un'esperienza unica tra artigianato, prodotti tipici e luci scintillanti. Si va dall'imperdibile 'Candele a Candelara', il piccolo borgo che si trasforma in un'oasi di luce e magia, al Natale di Mombaroccio, con le bancarelle ricche di prodotti artigianali e l'immancabile nevicata, che attira ogni anno visitatori da tutta la regione. Passando per il Castello di Natale di Gradara, che fa sognare come in una favola. E naturalmente il Natale da Capitale di Pesaro, con alcune novità: i mercatini e la pista cambiano location.