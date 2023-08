Pesaro, torna la Stradomenica: un mare di eventi

Pesaro, 18 agosto 2023 – Torna la Stradomenica del Comune di Pesaro. Per questa terza domenica di agosto (che cade il giorno 20) l’iniziativa propone una ricchissima giornata di appuntamenti per scoprire le meraviglie e i tesori della città e per lasciarsi stupire dalle numerose esposizioni previste approfittando, tra l’altro, delle occasioni di shopping.

MERCATO CITTADINO Orario: 8-13 Le bancarelle degli ambulanti coloreranno, dalle 8:00 alle 13:00, piazzale Carducci e le vie limitrofe in occasione del mercato cittadino.

LUOGHI DELLA CULTURA PALAZZO MOSCA – MUSEI CIVICI Orario 10.00-13.00 / 16.00-19.00 Il museo della città che conserva importanti collezioni di pittura, ceramica e arti decorative e ospita nel corso dell’anno esposizioni temporanee. Ingresso a pagamento, gratuito fino a 18 anni, possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro Info 0721 387541

MUSEO NAZIONALE ROSSINI Orario 10.00-13.00 / 15.00-18.00 Il museo dedicato al grande compositore pesarese per un viaggio a 360° nella sua straordinaria vita e nella sua produzione. Ingresso a pagamento; gratuito fino ai 18 anni, studenti del Conservatorio Statale di Musica G. Rossini, possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro Info 0721 1922156

SONOSFERA Palazzo Mosca – Musei Civici Ore 10.30 e 16.30 Frammenti di estinzione nell’Orologio Climatico ore 11.30 e 17.30, “Raffaello in Sonosfera®”, viaggio a 360° nel ciclo di affreschi della Stanza della Segnatura dei Musei Vaticani. Prenotazione obbligatoria, ingresso a pagamento, gratuito fino a 18 anni e per gli studenti del Conservatorio Rossini, possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro. Info 0721 387541.

CASA ROSSINI Orario 10.00-19.00 La casa natale di Gioachino Rossini offre materiali che provengono in gran parte da diverse donazioni di fine ottocento, il nucleo più consistente dal grande collezionista parigino Alphonse Hubert Martel; stampe, incisioni e litografie legate alla vita e all’opera del compositore. Ingresso a pagamento; gratuito fino a 18 anni, possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro. Info 0721 387541

MUSEO ARCHEOLOGICO OLIVERIANO Orario 16.00-19.00 Accolto a Palazzo Almerici e nato dal lascito testamentario di Annibale degli Abbati Oliveri (1708-1789), il museo è stato riaperto al pubblico in un allestimento rinnovato lo scorso dicembre. Il nuovo percorso documenta mille anni di storia del territorio - dal periodo piceno alla tarda età imperiale - e si articola in quattro sezioni espositive, vere e proprie chiavi di narrazione dell’intero corpus delle collezioni: la necropoli picena di Novilara, il lucus pisaurensis, il municipio di Pisaurum e il collezionismo settecentesco. Ingresso a pagamento; gratuito fino a 18 anni e per possessori Carta Famiglia del Comune di Pesaro Info 0721 33344

AREA ARCHEOLOGICA DI VIA DELL’ABBONDANZA Orario 10.30 - 12.30 / 16.30 - 18.30 Costruita fra la fine del I sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C., la domus romana propone al pubblico un innovativo percorso multimediale. Ingresso a pagamento; gratuito fino a 18 anni, possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro Info 0721 387541

AREA ARCHEOLOGICA E ANTIQUARIUM DI COLOMBARONE (strada San Cristoforo 136) Orario 16.30-19.30 un complesso archeologico unico perché immerso nel verde del Parco San Bartolo ingresso a pagamento; gratuito fino a 18 anni, possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro, studenti del Conservatorio Rossini. Info 0721 387541 [email protected]

MUSEO DELLA BICICLETTA, Palazzo Gradari via Rossini Orario: 10.00-13.00, 16.00-19.00 Il museo è dedicato alla collezione di biciclette d’epoca divenuto patrimonio della città: 40 bici da corsa in un excursus cronologico dal 1930 fino al contemporaneo, fra cui magnifici “pezzi’ in ferro e acciaio utilizzati dai pionieri del ciclismo di inizio secolo come il primo “Campionissimo” Costante Girardengo. Ingresso a pagamento; gratuito fino a 18 anni e per i possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro Info 0721 387541

MUSEO DIOCESANO Via Rossini 53 Orario 9.30-12.30, 16.30-19.30 Testimonia l'operato della chiesa pesarese nel tempo ed è accolto negli spazi sotterranei di Palazzo Lazzarini. Le collezioni si compongono di reperti archeologici (3 sale) e beni storico-artistici (6 sale). Ingresso a pagamento, include Chiesa del Nome di Dio Info: [email protected] 0721 68095

CHIESA DEL NOME DI DIO via Petrucci Orario 9.30-12.30, 16.00-19.00 Ingresso incluso nel biglietto del Museo Diocesano Info: [email protected] 0721 68095

MUSEO OFFICINE BENELLI Visita guidata ore 16:00 Ultimo esempio di archeologia industriale di Pesaro, il museo della moto nella sede storica dell’azienda Benelli offre mille metri quadrati con l'esposizione permanente di 150 motociclette dai primi modelli degli anni venti fino all’attuale produzione. Ingresso gratuito Info 0721 31508

CASA-MUSEO GIOVANNI GENTILETTI Strada dei Guazzi 4, Santa Maria dell’Arzilla Orario: 10.00–13.00 / 15.00-19.30 La Casa-museo dello scultore pesarese (1947 – 2010) è una fucina-studio da scoprire attraverso sei sale espositive: al piano terra, Superfici, Frammenti e Trittici, al primo piano, Forme Zoomorfe, Aironi e Calendari. Ingresso con card Pesaro Cult (costo 3 euro, validità annuale), gratuito fino a 18 anni Info 347 7219106

MOSTRE LUCIO DALLA. ANCHE SE IL TEMPO PASSA Palazzo Mosca – Musei Civici Orario 10.00-13.00 / 16.00-19.00 Centro Arti Visive Pescheria Orario 10.00-13.00, 16.00-19.00 Dopo Bologna, Roma e Napoli a Pesaro, la mostra che celebra - in occasione dell’ottantesimo dalla sua nascita - la figura dell’artista che ha segnato in modo unico la storia della musica italiana. Ingresso a pagamento, gratuito fino ai 18 anni, possessori Carta Famiglia del Comune di Pesaro. Info 0721 387541

SEMIRAMIDE 1823-2023 Casa Rossini, orario 10.00-13.00 / 16.00-19.00 Museo Nazionale Rossini, orario 10.00-13.00 / 15.00-18.00 Dentro la casa natale del compositore, la consueta esposizione che la Fondazione Rossini dedica ad un’opera rossiniana che compie 200 anni: per il 2023 la Semiramide, l’ultima opera di Rossini composta per l’Italia che costituisce un vero e proprio manifesto dell’arte rossiniana, in un mondo che stava ormai mutando verso la nuova estetica romantica. La sede è doppia: accanto alla casa anche al Museo Nazionale Rossini. Ingresso a pagamento, gratuito fino a 18 anni, per studenti del Conservatorio Rossini e possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro Info 0721 387357

COM-PA-NA-TI-CO 68 disegni a china di Giorgio Donini Palazzo Mosca – Musei Civici Orario 10.00-13.00 / 16.00-19.00 Ingresso gratuito Info 0721 387541

VIAGGI A PESARO E PROVINCIA NELLO SPECCHIO DEL GRAND TOUR Sala Laurana di Palazzo Ducale Orario 17.00-21.00 Letteratura e immagini nel corso dei secoli che raccontano le bellezze storico artistiche e paesaggistiche della provincia Ingresso gratuito

ROF 15K Museo Nazionale Rossini Orario 10.00-13.00, 15.00-18.00 l’esposizione riunisce 24 modellini di scena di alcune delle principali opere allestite in 42 anni di Festival, restaurati grazie al lavoro dei Laboratori del ROF. ingresso a pagamento, gratuito fino ai 18 anni, studenti del Conservatorio Statale di Musica G. Rossini e possessori Carta Famiglia del Comune di Pesaro. Info 0721 1922156

ORIZZONTI Galleria Rossini (via Rossini 38) Orario 10.00-13.00, 16.00-19.00 Esposti gli scatti di alcuni fotografi amatoriali appartenenti al gruppo Facebook ‘PESARO in un CLICK’ che ritraggono Pesaro sullo sfondo del ‘Cuore a Specchio’, l’opera ideata da Vittorio Livi come simbolo del Rossini International Award, collocato in punti suggestivi della città. Ingresso gratuito Lavatoio delle preghiere/Fotoscultura e discioglimento – Antonella Sabatini spazio bianco (via Zongo 45) Orario 17.30-19.30 La mostra a cura di Marcello Sparaventi espone il lavoro ventennale di Antonella Sabatini raccontando la sua poetica attraverso la scultura, la fotografia e il video. Ingresso gratuito

ATTIVITÀ Museo Diocesano, ore 10.30 Si conclude il 20 agosto l'esposizione “Il segno di Cristo. La vita e la passione nelle incisioni di antichi maestri da Durer a Rembrandt” ospitata nel Museo Diocesano. Per l'occasione, alle ore 10:30, sarà possibile ammirare i fogli incisi con una visita guidata insieme a uno dei curatori della mostra al prezzo speciale del biglietto di 3 euro (comprensivo dell'accesso alla sezione archeologica, alla storica-artistica del museo e alla Chiesa del Nome di Dio). Per prenotazioni contattare il Museo Diocesano allo 0721 371219, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Fuori Festival/ ROF 2023 Galleria Rossini, ore 18.45 Marco Hurtado, tenore – Mari Batilashvili pianoforte Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili ([email protected]). Concerti lirico-sinfonici/ ROF 2023 Teatro Sperimentale, ore 15.30 Secondo e ultimo dei Concerti lirico-sinfonici, in programma al ROF 2023, con la voce solista Maria Kataeva che torna al Festival dopo essersi distinta la scorsa edizione nel ruolo di Isolier de Le Comte Ory. Il mezzosoprano interpreterà, con Marco Mencoboni alla testa della Filarmonica Gioachino Rossini, brani di G. Rossini, V. Bellini, W.A. Mozart, G. Bizet, G. Giménez, P. Luna. Info: 0721.3800294 – https://rossinioperafestival.vivaticket.it/ Indimenticabile, ovviamente, anche la replica dello spettacolo concertistico “Eduardo e Cristina”, che si terrà alle 20 alla Vitrifrigo Arena.