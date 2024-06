I suoni degli Appennini: domenica concerto jazz al Rifugio Corsini

Monte Nerone, 15 giugno 2024 - Un’idea geniale che ricalca quella già lanciata sulle Dolomiti ma anche da RisorgiMarche. L’unione di intenti nata tra il Club Alpino Italiano, sezione di Pesaro e Urbino, ed il Conservatorio Rossini di Pesaro ha dato luogo alla rassegna “I suoni degli Appennini”: si tratta di escursioni aperte ed accessibili a tutti, con un concerto finale in vetta a deliziare l’atmosfera.

La risposta della gente finora è stata eccezionale, con una media di 70-80 persone ogni volta. Partita ad aprile sul Monte Petrano, l’iniziativa - che gode del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro – ha poi fatto tappa a Carpegna, Gola del Furlo e Monte Nerone, dove tornerà nuovamente domenica 16 giugno, con il concerto del Rossini Jazz Quartet al Rifugio Corsini.

Il concerto di domenica prossima vedrà protagonisti Chiara Paoli (voce), Niccolò Fertili (basso), Maurizio Simonari (pianoforte) e Marco Agostini (batteria).

Sarà il sesto ed ultimo appuntamento prima della pausa estiva, poi “I suoni degli Appennini” torneranno con due escursioni a settembre, prima sul Monte Catria e quindi gran finale a Fondarca, in uno splendido scenario naturale che promette un’acustica sensazionale per i musicisti e soprattutto per chi avrà la fortuna di ascoltarli. Per partecipare all'escursione - della durata di 4 ore e 8 km complessivi - occorre prenotarsi al 333-9296308. La partecipazione è gratuita.