Le tagliatelle della Maria ora si mangiano al mare

Pesaro, 18 maggio 2025 – “Cosa voglio di regalo, mamma, per il mio compleanno? Le tagliatella con il sugo di fagioli della Maria”. Sette anni. E si capisce poi il perché il noto ristorante di Novilara a tre giorni dall’apertura del nuovo locale in viale Trieste, già ieri sera aveva fatto il pieno. E il ristorante versione marina non è proprio uno... scantinato: in totale tra il davanti che dà sul viale ed il retro, che dà sulla spiaggia, ha 170 coperti. Questa la partenza. Da pochi giorni sono terminati i lavori all’interno di questo locale, lato sud di viale Trieste.

Giovedì le prove generali “perché ho portato a Pesaro un po’ del personale che ho a Novilara”, dice la titolare Antonella Belli. Venerdì si è presentato il sindaco Andrea Biancani che è entrato dentro dicendo: “Avete inaugurato e non mi avete chiamato?”. E via con i selfie.

Quindi ieri, sabato, è partito subito il pienone “anche perché come si è diffusa la voce che avevamo aperto siamo stati tempestati di telefonate”, continua Antonella Belli che assieme ai figli e ai generi manda avanti il locale. La Maria è scesa da Novilara e ha preso il posto dell’ex Maremosso che prima ancora era “La botte”. Fuori dal locale una grande insegna che recita: “Trattoria il Pergolato” e quindi sotto in caratteri cubitali: “Dalla Maria Pesaro mare”.

“Un sogno che covavo da tempo quello di prendere i pesaresi che d’estate sono tutti al mare”, dice Antonella la quale porta avanti questa ricetta che parte dalla bisnonna e quindi dalla madre che ha aperto il locale di Novilara. “Potrebbe anche sembrare strano – continua – ma benché le tagliatelle con il sugo di fagioli possano apparire come un piatto povero, abbiamo sempre avuto un target di clientela medio alta”. Una fama che va avanti da decine di anni “e che forse nasce dal fatto che tanti turisti che venivano al mare poi la sera salivano fino a Novilara per venire a mangiare. Grandi tavolate. Persone da tutta Italia per cui il nome della nostra trattoria ha iniziato a girare e ci ha resi molto popolari”.

A Novilara a mangiare personaggi per tutti i gusti: dai campioni del motociclismo, fino ad arrivare a personaggi del mondo dello spettacolo, terminando con designer famosi come il bolognese Gavina che andava dalla Maria assieme ad un altro personaggio di grande livello nel campo della grafica, come Michelino Provinciali, che poi acquistò casa proprio a Novilara.

Che differenza c’è tra il locale di Novilara e questa ‘inaugurazione’ pesarese? Nessuna. “Tutti i sughi li prepariamo a Novilara e poi li portiamo a Pesaro. Dove poi cuociamo la pasta e preriamo gli altri piatti. Poi vorremmo nelle prossime settimane anche tirare la sfoglia per le tagliatelle davanti alla clientela per far vedere come lavoriamo”, continua Antonella Belli.

Un tale successo quello della Maria di Novilara che potrebbe diventare anche un format culinario perché questa famiglia ha in piedi anche un contratto di affitto per sei anni di un altro locale lungo viale Trieste, l’ex ristorante cinese, che è proprio alle spalle dell’ hotel Excelsior. “Adesso vediamo cosa ci facciamo – dice Antonella Belli –. Lo avevamo preso in affitto, ma ci sono dei lavori da fare. Poi ci è capitata questa occasione dove il locale era praticamente pronto per cui abbiamo deciso di spostarci qui”.

