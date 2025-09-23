Tartufi e funghi protagonisti, le fiere 2025: dove e quando

Pesaro, 23 settembre 2025 – Con l’arrivo dell’autunno l’entroterra un po’ come la natura si veste di nuovi colori e mette in mostra le sue diverse peculiarità. In un arcobaleno di eventi l’appassionato visitatore potrà scoprire tante cose nuove, passando in un batter di ciglia dalla cultura, alla gastronomia, allo spettacolo. A Cagli mercoledì 24 settembre alle ore 17,45 nella sala degli Stemmi del Municipio il noto micologico divulgatore e collaboratore della trasmissione di Rai3 Geo Nicolò Oppicelli parlerà dei Funghi, dai porcini alle curiosità della natura.

L’evento è in collaborazione tra l’Associazione Micologica Appennino Pesarese di Cagli e il Comune. L’ingresso è libero e gratuito. A San Sisto di Piandimeleto sabato 27 e domenica 28 ottobre e il 1° di ottobre c’è la 56ª Festa del Fungo.

Ad aprire le kermesse autunnali delle Fiere e Mostre del Tartufo come ogni anno sarà il comune di Apecchio che nello specifico presenterà il 4-5- 6 ottobre la Mostra Mercato del Tartufo arrivata alla 43^. Oltre a stand gastronomici, antiche cantine e tanta buona musica nel pomeriggio di domenica 5 ottobre salirà sul palco principale insieme al suo sorriso contagioso la cantante e presentatrice Iva Zanicchi. Dal 10 al 12 ottobre a Belforte all’Isauro Festa del Miele, con miele, tartufi, funghi e prodotti autunnali tra balli, assaggi e tradizione: presenti anche il dolce rustico bostrengo e torte casalinghe.

Anche le domeniche d’autunno di Pergola si tingeranno di profumo e sapore con la XXVII Fiera Nazionale del Tartufo Bianco nelle tre domeniche (5-12- e 19 ottobre) dedicate al gusto, cultura, artigianato e tradizione. Si scoprirà il tartufo bianco pregio di Pergola nei suoi molteplici aspetti: la materia prima, la filiera, la trasformazione, il piatto finale. Il turista potrà assaporare piatti dedicati, rivivendo la storia di questo territorio e lasciandosi prendere dalle iniziative collaterali che animeranno il centro storico. Il 12 e il 19 ottobre sono le nuove data di Cantiano Fiera Cavalli, che con la 46° Mostra Mercato regionale del Cavallo e la 39° rassegna del Cavallo del Catria, è una delle kermesse più importanti in Italia legate al mondo dell’equitazione, unica nel suo genere poiché si tiene completamente all’aperto in un autentico paradiso naturale, sul versante sud-ovest del Monte Catria, tra le cime più alte dell’Appennino italiano. Il Cavallo del Catria, simbolo equestre delle Marche per eccellenza, torna dunque protagonista dell’autunno con due giornate che uniscono ambiente, natura, sport, cultura, economia e spettacoli. Dal 17 al 19 ottobre 2025, il borgo di Lunano ospiterà la tradizionale Festa della Castagna, uno degli appuntamenti autunnali più amati del Montefeltro.

Tre giornate dedicate al frutto simbolo di stagione, tra gastronomia, tradizione e divertimento per tutta la famiglia. Ad Acqualagna invece si tiene quest’anno nei giorni 1-2-8-9-15-16-22-23 di novembre la 60° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Acqualagna è considerato un vero giacimento tartufigeno: detiene infatti il primato italiano nella vendita del tartufo, patrimonio fondamentale dell’economia e della cultura gastronomia dell’area. Qui si concentrano i due/terzi della produzione nazionale, destinati nei luoghi diversi del mondo.

Altra fiera del tartufo che ha raggiunto livelli importantissimi è quella di Sant'Angelo in Vado, non per niente è arrivata alla 62esima edizione. A partire da sabato 11 ottobre (inaugurazione ore 18 in Piazza Umberto I) fino al 26 ottobre con la Fiera dei Tartufai di domenica 2 novembre. Sant'Angelo in Vado celebrerà la sua preziosa risorsa attraverso talk, premi, spettacoli, grandi ospiti, ricerca del tartufo, arte, gastronomia e tantissime novità.