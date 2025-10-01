Tartufi, stagione così così: “Fiere a ottobre? Precoci”

Montefelcino (Pesaro), 1 ottobre 2025 – “Non sarà un’annata da ricordare per il tartufo”. A smorzare gli animi sulla raccolta del prezioso tubero che inizia ufficialmente oggi è un tartufaio da cinque generazioni, Silvano Petreti, un vero ‘custode del bosco’. Ultimamente infatti era circolato un generale ottimismo su questa annata. “Sarà una stagione del tartufo bianco sicuramente migliore dello scorso anno, ma non facciamo salti di gioia: per avere una buona presenza di tartufo, non conta la pioggia, che a volte stressa le piante, ma la neve e le gelate invernali. Intanto bisogna ribadire che i cambiamenti climatici non giovano: un tempo la neve scendeva copiosa d’inverno, penetrava nel terreno e con le gelate lo rendeva soffice, mentre le piogge, specie quelle brevi, compattano il terreno. Le piogge estive servono per portare avanti la maturazione del tartufo, ma se arrivano con breve durata e poi ritornano dopo 15 giorni stressano le piante che hanno degli sbalzi termici e di umidità, oltre a creare il dilavamento, che per il terreno non è positivo”.

Per Petreti bisogna anche andar cauti coi proclami: “Molti improvvisatori che già sentenziano una annata storica e miracolosa per il tartufo bianco solo sulla base delle piogge estive, non hanno le competenze che si maturano con l’esperienza di tanti anni nel bosco. Secondo le mie osservazioni e l’esperienza pluridecennale, la stagione del tartufo bianco 2025 a ottobre sarà difficile: poco tartufo ma di buona qualità, e soprattutto avremo tartufi superficiali; a novembre avremo un netto miglioramento; dicembre dovrebbe essere buono e gennaio ugualmente buono. Penso che avremo un buon prodotto, sicuramente migliore dello scorso anno, dove ci siamo trovati davvero in difficoltà, ma non eccezionale”.

Non manca uno sguardo più ampio per le Marche in generale: “Diciamo che – prosegue Petreti – ci saranno zone che faranno eccezione, a macchia di leopardo: dove magari le grandinate ci sono state e dove ha piovuto in modo più continuato, lì potremmo avere una raccolta sicuramente migliore; per il resto credo che sarà un’annata non certamente da ricordare”.

Per il tartufaio, le feste del tartufo nel mese di ottobre almeno nella prima quindicina andrebbero evitate. “Va ripensata la programmazione delle fiere del tartufo che si fanno a ottobre: noi siamo stati sempre contrari a manifestazioni fino al venti del mese. La quantità di prodotto è poca. Dopo la metà di novembre invece abbiamo sempre una importante buttata di tartufo, col prodotto al top, ed è lì il periodo migliore per i grandi eventi legati al tartufo. Quando chiude la Fiera di Acqualagna (quest’anno il 23 novembre, ndr), è da lì che bisogna proseguire per realizzare i grandi eventi al tartufo nelle Marche”.

gio. vol.