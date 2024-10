Tartufo: Pergola fa il pieno all’esordio, Acquaroli apre la Fiera

Pergola (Pesaro Urbino), 7 ottobre 2024 –

“Siamo qua a testimoniare l’importanza di eventi come questo e a prendere un impegno, che poi è quello che abbiamo cercato di tradurre in questi anni. Un impegno fondamentale per le nostre comunità: non sono importantissime solo le infrastrutture, ma lo sono anche il sostegno alla piccola e media impresa, all’agricoltura, all’artigianato, alla manifattura, che soffrono e che vogliono innanzitutto la consapevolezza che le istituzioni sono al loro fianco”. Così il governatore Francesco Acquaroli ieri al ‘battesimo’ della 27ª Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola.

Il presidente ha aggiunto: “Sulle eccellenze dei nostri territori vogliamo basare il futuro della regione”.

Al suo fianco, accanto al primo cittadino Diego Sabatucci (che ha ribadito la volontà di far diventare la Fiera da ‘Nazionale’ a ‘Internazionale’), l’onorevole Antonio Baldelli, vicesindaco e assessore al turismo della città dei Bronzi, che ha diretto in prima persona l’organizzazione della kermesse: “Un fiume di persone, oltre 20mila – ha rimarcato –. Avevamo promesso il ritorno dei grandi eventi a Pergola a iniziare da questa Fiera e possiamo affermare che l’obiettivo è stato raggiunto. E’ una domenica da incorniciare, con presenze da tutta Italia, il sold-out del treno storico, i complimenti di tante persone per la qualità della kermesse. Un successo che fa bene alla nostra città, al turismo e all’economia”.

In effetti, ieri Pergola è stata letteralmente invasa sin dal mattino, con molti visitatori che hanno affollato le vie del centro piene di stand e ricche di spettacoli, tra i quali il concerto di Jhonson Righeira che ha riempito all’inverosimile piazza Fulvi.

Tra gli altri presenti, il presidente del consiglio regionale Dino Latini, il prefetto Emanuela Saveria Greco, il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, l’assessore regionale Francesco Baldelli e il presidente dell’Anci regionale Marco Fioravanti.