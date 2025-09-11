Tavullia scopre la sua anima 'slow': 30 km di sentieri nella terra di Valentino Rossi e dei motori

Tavullia (Pesaro Urbino), 11 settembre – Non solo terra del motociclismo e della velocità. Con oltre 30 chilometri di nuovi sentieri, il comune di Tavullia, terra di Valentino Rossi e della velocità dei motori, si candida a diventare anche un territorio ‘slow’, un punto di riferimento per gli escursionisti e per gli amanti della vita all’aria aperta. Da questa estate sono stati inaugurati tre nuovi itinerari che consentiranno di attraversare le vallate del Foglia e del Tavollo e di raggiungere luoghi di grande bellezza, di interesse storico e di valore paesaggistico come Rio Salso, Case Bernardi, Padiglione e Belvedere Fogliense.

I nuovi sentieri sono stati progettati per consentire di vivere un’esperienza all’aria aperta in tanti modi diversi: la nuova rete sentieristica che si aggiunge ai quattro percorsi già esistenti che attraversano le frazioni di Babbucce, Belvedere fino a Monteluro e San Martino in Foglia passando attraverso zone agricole e collinari, rispondono a esigenze che spaziano dall’escursionismo all’attività sportiva, ma possono essere percorsi anche per scopi didattici e divulgativi. Il tracciato è infatti adatto a escursionisti esperti, ma anche a famiglie e bambini, grazie a un’attenta progettazione che valorizza l’accessibilità e la sicurezza. Il nuovo sistema integrato di cammini offre infatti la possibilità di percorrere tratti più impegnativi e panoramici, mentre per le famiglie con bambini sono presenti percorsi brevi e sicuri che consentono comunque di raggiungere punti di interesse paesaggistico.

I tracciati collegano le località di Rio Salso (con partenza da piazza Marchionni) a Case Bernardi, Padiglione e Belvedere Fogliense, con sentieri che attraversano boschi di querce e castagni, ampie praterie, campi coltivati e strade rurali. Lungo il cammino si aprono scorci nascosti, si svelano piccoli borghi e punti panoramici dai quali la vista può spaziare fino a scorgere il mare.

Nelle tappe principali di Rio Salso e di Belvedere Fogliense si trovano alcuni punti di sosta, mentre Case Bernardi e Padiglione sono punti di collegamento tra i tratti più ripidi. La nuova rete, consultabile sulla mappa interattiva disponibile lungo la sentieristica, è collegata ad uno strumento digitale che consentirà agli utenti di orientarsi in tempo reale lungo i percorsi.