Terre Sonore 2023, la Golena del Furlo diventa palcoscenico del jazz. Si parte con Manou Gallo

Furlo (Pesaro Urbino), 28 luglio 2023 – Parte dal 30 luglio (in programma fino al 27 agosto) al Parco Golena del Furlo, la terza edizione di Terre Sonore: il festival itinerante all’insegna della musica, della cultura e del territorio che attraverserà, quest’anno vede ben 20 concerti diffusi in 19 Comuni della provincia di Pesaro Urbino. Porta in scena artisti di spicco del jazz italiano e internazionale.

Il festival itinerante è ideato da Fano Jazz Network - sotto la direzione artistica di Adriano Pedini - con il sostegno dei comuni e sotto il patrocinio della Provincia Pesaro Urbino.

Si parte domani con Manou Gallo. Ecco il programma della giornata:

Alle ore 9.00 passeggiata all'interno della Gola del Furlo 9:00;

Alle ore 10.00 stand aperti, mercatini di prodotti tipici e menù promozionale al tartufo Nero estivo, a cura della ProLoco Passo Del Furlo;

Per concludere, alle ore 21.30 per concludere, concerto Manou Gallo - Fano Jazz Network.

Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800 028 800 oppure all'indirizzo mail: [email protected] .

Il territorio diventa palcoscenico, permettendo di godere un’esperienza olistica che mescola il fascino musicale a quello naturale. La novità quest’anno risiede anche in una maggiore attenzione al sociale, grazie alla collaborazione con il Festival Macchie e Inchiostri. Si tratteranno temi di attualità, dalla crisi climatica correlata alle migrazioni, alla guerra in Ucraina e le sue conseguenze, fino ai temi di genere. Per restare in argomento di questioni di genere, Terre Sonore si distingue per dare spazio alle principali jazziste italiane, come sottolinea il direttore artistico Pedini. Terre Sonore è un festival in continua crescita, che ha visto negli anni l’adesione di sempre più comuni, con l’obbiettivo di promuovere, valorizzare e sostenere, i territori. Ecco il programma completo degli eventi.