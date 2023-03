Tiello Streetto 2023, a Urbino protagonista il cibo di strada

Tiello Streetto 2023

Urbino, 28 marzo 2023 – Sarà Urbino ad accogliere la 1° tappa della VI edizione di Tiello Streetto 2023 che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale.



Si svolgerà in piazza Mercatale venerdì 31 marzo dalle ore 18, sabato 1 e domenica 2 aprile 2023 dalle ore 12.



In questa tappa ci saranno 18 cucine diverse con differenti specialità: gli arrosticini abruzzesi, i carciofi alla giudia, il polpo alla piastra, i panini di mare, il Black Angus, la paella, la pinsa romana, l'hamburger di bufala con mozzarella di bufala, la carne chianina, la carne di cinghiale, le bombette di Alberobello, la pizza fritta, le olive ascolane, la cucina romana con la porchetta, le specialità messicane, un banco argentino, i birrifici artigianali e i dolci della cucina italiana ed internazionale. Non mancheranno nemmeno i prodotti senza glutine dedicati ai celiaci.



Tanti ristoranti itineranti, chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina, allietati dalla musica popolare il venerdì e dal dj set il sabato. Attrazioni anche per i più piccoli con un'area giochi a loro dedicata e tanta animazione.



Eccellenza, originalità, tradizione sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso posto sarà infatti possibile gustare prodotti di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.



“Siamo felici del successo che i nostri chef stanno riscuotendo, la cucina ed il cibo di strada, fanno parte della nostra cultura. L'entusiasmo della gente che è accorsa numerosa ci ha riempito il cuore di gioia” conclude Riccardo Tarquini, organizzatore del Tiello Streetto.