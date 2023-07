Ulissefest 2023 a Pesaro, la festa del viaggio: il programma

Pesaro, 6 luglio 2023 - Dopo il successo dello scorso anno torna, con un programma ancora più ricco, l'Ulissefest, il festival sul tema del viaggio organizzato dalla Lonely Planet che festeggia fra l'altro, proprio quest'anno, i suoi 50 anni. Il titolo di questa seconda edizione pesarese è "Tra caos e poesia" e sono attesi ospiti a largo raggio per una sfilza di conferenze, dibattiti e concerti che animeranno 10 luoghi pesaresi, con fulcro centrale Piazza del Popolo ma eventi anche nei cortili cittadini, al teatro Sperimentale e persino in spiaggia.

Tre i concerti in piazza del Popolo: il 13 luglio Vinicio Capossela offrirà uno spettacolo animato dalle musiche e dalle parole delle Tredici canzoni urgenti che danno il titolo al nuovo album (prevendite su Vivaticket.com e TicketOne.it); il 14 luglio Simone Cristicchi e Amara nel concerto mistico per Battiato “Torneremo ancora” (concerto gratuito). Il grande artista siciliano sarà protagonista già nel pomeriggio al Teatro Sperimentale con la proiezione e la presentazione di Stefano Senardi, Franco Cattini e Marilisa Capuano del film ‘Franco Battiato- La voce del padrone’,vincitore del Nastro d’Argento. Il 15 luglio sarà la volta di Eliades Ochoa, uno dei più grandi artisticubani viventi celebreanche per aver preso parte al Buena Vista Social Club di Ry Coode (concerto gratuito).Dopo i concerti,la festa proseguecon i Dj set all’Acquedotto (via dell’Acquedotto 9), nuovo spazio di intrattenimento dove si ballerà fino a notte fonda. In tema di spiritualità, con Umberto Galimberti si indagherà l’incerto e fertile territorio al confine tra follia e ragione, nella consapevolezza che anche il viaggio nasca spesso dall’incontro tra istanze creative irrazionali e una pianificazione ragionata. Con il filosofo e teologo Vito Mancuso si proverà a capire quali fermenti germinano dall’incontro tra la paura e il coraggio guidati dall’idea che il viaggio sia anche il tentativo di trovare direzioni affidabili in un mondo instabile. Degli aspetti sociali, storici e affettivi del viaggio parlerà la scrittrice Donatella Di Pietrantonio. Nel puro spirito Lonely Planet, particolare attenzione verrà dedicata alle destinazioni del mondo: dall’Afghanistan alla Colombia, dalla Cina alla Russia con Cecilia Sala, giornalista e autricedel podcast Stories, in una conversazione con la speaker radiofonica Doris Zaccone. Di Giappone si occuperà l’influencer, scrittore e creator digitale Kenta Suzuki, in collaborazione con JNTO. Ai grandi protagonisti dei viaggi del passato saranno dedicati i racconti di Andrea Canova e Gianni Dubbini Venier, in una ricognizione che da Pigafetta giungerà fino alla cucina creativa di Moreno Cedroni, nella conversazione condottada Luca Iaccarino in collaborazione con ItalianTravel Press. Grande attenzione anche al tema delle città, luoghi dove sempre più si giocano le sfide del pianeta. I cambiamenti climatici e le loro ricadute anche in una grande metropoli saranno al centro dell’intervento di Bill De Blasio, sindaco di New York dal 2014 al 2021. Di città parlerà Carlo Ratti, ingegnere,architetto e teorico dell’architettura, figura di riferimento del dibattito attuale,in un panel che vedrà coinvolti il sindaco Matteo Ricci e Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza di Pesaro. All’esplorazione dei tesori artistici e architettonici delle città è dedicato l’intervento di Giovanni Carlo Federico Villa, storicodell’arte autore del volume Un popolo di statue (EDT, 2023).

Previsti anche workshop, laboratori e mostre. Per info: Ulissefest.it