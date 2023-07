Ulissefest Pesaro 2023, alla scoperta del variegato universo dei viaggiatori

Pesaro, 15 luglio 2023 - E’ un universo variegato quello che sta frequentando in questi giorni l’Ulissefest, tornato per la seconda volta nella nostra città con un grande successo di pubblico. Cortili pieni anche al mattino per immergersi nelle tematiche del viaggio, piazza gremita la sera per le conferenze e i concerti. Ma c’è anche un popolo differente, quello che segue i workshop di Lonely Planet sognando di trasformare la passione in un lavoro o magari migliorare ed arricchire la propria professionalità. Imparare come si racconta il viaggio in tutte le sue forme: questo stanno imparando gli ‘allievi’ che anziché frequentare la spiaggia salgono al 6° piano dell’Hotel Charlie dove si tengono le lezioni dell’Academy.

“Ci sono tour operator, blogger specializzati, ma anche giovani che puntano a diventare autori per la Lonely Planet Italia – racconta Valentina Orsi che coordina i workshop -. Arrivano da tutta Italia, dal Trentino alla Calabria, uomini e donne di eta variegate”. Anche loro, in qualche modo hanno contribuito ad aumentare il popolo dei turisti del week-end perché alloggiano a Pesaro, ci mangiano e frequentano i luoghi di interesse. Ma soprattutto puntano a capire come fare meglio il proprio mestiere o crearsene uno che risponda ai loro interessi e alle loro aspettative.

Le nuove frontiere impongono un aggiornamento delle competenze e fra gli argomenti trattati figurano la comunicazione digitale (come raccontare luoghi, viaggi, esperienze attraverso il web e i social media), podcast e dintorni (i viaggi raccontati a voce), il reportage di viaggio (ideazione, ricerca, scrittura e pubblicazione), videomaking (tecniche e strumenti). Uno dei momenti più attesi è stato quello tenuto da Piero Pasini, veneziano, ex ricercatore universitario che da otto anni scrive le guide di Lonely Planet: “Bisogna sempre ricordarsi che si è autori di un libro di servizio, ma la cosa più importante è catturare l’attenzione di chi legge – dice Pasini . Scrivere una guida richiede dai 6 ai 9 mesi di lavoro: prima del viaggio stendo il planning che richiede uno studio approfondito, ma poi l’esplorazione teorica richiede la prova sul campo e il sopralluogo riserva sempre sorprese perché l’incontro con i locali è una miniera di informazioni. Bisogna anche saper sopportare la solitudine, perché spesso si viaggia da soli, per lungo tempo, fra tanti ostacoli”. L’ultima fatica una guida sull’Albania che sta riscuotendo grande interesse. Al suo fianco Silvia Castelli, responsabile della redazione che sostiene il lavoro degli autori dalla base di Torino.

Ieri mattina nel cortile dei Musei Civici, ha colpito invece la testimonianza di Giulia Lamarca, psicologa e travel blogger che dopo un incidente stradale non ha gettato la spugna e viaggia per il mondo in carrozzina, senza paura: il suo profilo Instagram è seguito da quasi 400.000 followers. Insieme allo psicoterapeuta Remo Carulli hanno affrontato il tema della psicologia del viaggiatore: “Siamo fatti dei luoghi della nostra geografia quotidiana e quando partiamo si apre una spaccatura verso il nuovo, una potenzialità terapeutica perché entriamo in una dimensione del tempo diversa. Uscire dal comfort significa anche avere paura, ma è lì che ci giochiamo la conoscenza, non solo del mondo, ma anche di parti di noi stessi che non conoscevamo”. Curioso anche il nutrito drappello, molti dei quali pesaresi, che ieri ha partecipato al phototrekking urbano con Joby per capire come utilizzare al meglio il cellulare per scattare fotografie.

Stasera alle 22 il concerto di Eliades Ochoa, star di Buena Vista Social Club e domani l'ultima giornata dove spicca l'intervento di Bill De Blasio, ex sindaco di New York, alle 20 in Piazza del Popolo.