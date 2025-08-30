Un grande Vasco degli anni ‘80 con la tribute band Ciao Ma’

Pesaro, 30 agosto 2025 – Oggi, sabato 30 agosto dalle ore 21 grande serata rock al Circolove di Fosso Sejore che si trasformerà in Circolive e Circorock. Alle ore 22 live della tribute band Ciao Ma’ che reinterpreterà Vasco Rossi degli anni ‘80 con la partecipazione straordinaria del Gallo, storico bassista di Vasco che in quel periodo era più che mai vero, autentico, esplosivo.

Sono gli anni delle canzoni innovative ed originali come “sono ancora in coma”, “deviazioni”, “fegato spappolato”, “portatemi Dio”, “credi davvero”, “voglio andare al mare”, “splendida giornata”, colpa d’Alfredo”, “bollicine” e dei capolavori “vita spericolata”, “alba chiara”, “una canzone per te”, “ogni volta”, “siamo solo noi” e “va bene va bene cosi’”.

Ciao Ma’ è un progetto musicale che è molto di più di un tributo a Vasco Rossi e’ un vero e proprio viaggio con musicisti d’eccezione nelle sonorità più autentiche dei capolavori del Blasco, con i preziosi consigli sui suoni da utilizzare di Solieri, Camporeale e dello stesso Gallo, special guest della serata, suoi fedeli compagni di viaggio di quel periodo che è stato una miniera di indimenticabili successi.

La serata, in collaborazione con Seventy Mood, nota associazione pesarese organizzatrice di eventi culturali e musicali rock, proseguirà con i dj Gerbo e Cobra dal Lamparino di Cattolica che al termine del concerto faranno ballare con tanti indimenticabili successi punk post punk rock new wave come succedeva ai tempi dello Slego storico club della scena rock.

Per info e prenotazioni tel. 339 7440931