Weekend del Mototurista 2024: a Gabicce tre giorni di eventi tra inclusività e motori

Gabicce Mare (Pesaro), 3 agosto 2024 - Torna il GP di Misano al “Marco Simoncelli”- il primo di due appuntamenti (l’altro nel weekend del 20-22 settembre) nell’attuale calendario del Motomondiale – e per questo, nel segno dell’inclusività, torna anche il “Weekend del Mototurista”. Ovvero l’edizione che rafforza ancora di più il legame tra Gabicce Mare e il mondo dei motori.

Un fine settimana dedicato agli appassionati delle due ruote per andare alla scoperta delle Marche con tour guidati da percorrere in sella al proprio bolide scanditi da concerti, spettacoli e degustazioni. Quest’anno l’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione Visit Gabicce e l’Associazione Diversa-Mente e 3zero3 Nolimits, oltre alla consueta partnership con Minoa Group e Mototurismo Italia.

Per questa edizione, il Comune di Gabicce Mare accoglierà l’ideatore del progetto “Route 21”, Gian Piero Papasodero, e i ragazzi della Route 21, ossia i suoi storici compagni di viaggio in sella alla Harley Davidson e al sidecar e tantissimi altri motociclisti volontari dell’associazione che, attraverso i viaggi in moto, aiutano l’inclusione delle persone con sindrome di Down e promuovono il mototurismo come forma di libertà e integrazione per persone disabili. Inoltre, ci sarà l’opportunità per tutti di provare l’ebrezza di un giro in moto d’acqua grazie a 3zero3 Nolimits, il cui fondatore Manuel Reggiani, campione mondiale di moto d’acqua, da anni è un punto di riferimento del territorio per la mototerapia in acqua per ragazzi con disabilità o sindrome di Down.

Il programma di sabato

Si parte ufficialmente sabato 6 settembre alle 17.30 al Mississippi, dove sarà inaugurata la mostra “Anime ed opportunità” a cura di Route 21, che sarà visitabile per tutto il weekend. I partecipanti all’iniziativa si incontreranno dalle 18 per l’accreditamento in piazza Municipio. Spazio quindi a una serata di promozione del territorio e sensibilizzazione sul tema della disabilità. In questa sede verrà attivato il servizio di 21 Ride Experience che sarà a disposizione di tutte le persone, compresi anziani e disabili, e che permetterà loro di provare l’emozione di un giro in sidecar, vivendo il sogno di essere motociclisti con un percorso panoramico tra Gabicce Mare e Gabicce Monte.

Alle 18, quindi, si terrà la cerimonia di benvenuto in piazza Municipio che si aprirà con i saluti istituzionali delle Autorità e proseguirà con un racconto ad alto contenuto emotivo del territorio Gabiccese e marchigiano, per una narrazione originale del territorio che si visiteranno nei giorni a venire da parte della guida Igast Mirco Urbinati e con il racconto “The best of Route 21” di Gian Piero Papasodero, che celebrerà i 10 anni del progetto.

Sabato mattina prenderà invece il via il classico tour in moto nell'entroterra delle Marche, con pranzo a base di prodotti tipici locali. Il rientro è fissato a Gabicce nel pomeriggio. In serata, dalle 20, piazza Municipio si accenderà con la rustida di pesce cucinata dai bagnini gabiccesi e il concerto dei Revolution Live Band. Durante la giornata, a Gabicce Mare sarà attivo “21 Ride Experience” tra Gabicce Mare e Gabicce Monte per una divertente avventura a bordo di una Harley o di un sidecar, con punto di ritrovo in piazza Municipio. I più coraggiosi potranno cimentarsi anche in un giro in moto d’acqua con 3zero3 Nolimits.

Gli eventi rimanenti di domenica

Domenica, giorno della gara di MotoGP al circuito di Misano, sarà quindi giornata conclusiva. I partecipanti e i loro compagni di viaggio potranno scegliere tra due possibilità: un tour in bici elettrica con guida o l'ingresso al “Marco Simoncelli” per assistere alle gesta di Francesco Bagnaia e compagni. Il ritrovo è fissato alle 14 per la cerimonia di chiusura con tutti i turisti e la cittadinanza che, durante il weekend, avranno conosciuto e si saranno emozionati con Papasodero, i partecipanti al tour e alle diverse esperienze e i ragazzi della Route 21, per augurare buon viaggio. Questi ultimi, infatti, partiranno per un altro tour in moto che attraverserà la Regione Marche verso Roma per più di 10mila chilometri.

E per non farsi mancare niente, durante tutto il weekend Gabicce si trasformerà in un outlet a cielo aperto e i negozi rimarranno aperti tutto il giorno, anche durante la sera, dalle 10 alle 23. Un sogno per chi è a caccia di ‘affari', perché c'è l’anteprima della seconda edizione del “Black Shopping Weekend”, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre. L'iniziativa anche quest’anno ha registrato un grande tasso di adesione tra i negozianti del centro gabiccese, che saranno pronti ad accogliere i clienti con super saldi e occasioni di fine stagione. Ogni commerciante che aderisce al “Black Shopping Weekend” sceglierà l’assortimento scontato e le offerte da esporre così da realizzare un vero e proprio “fuori tutto” mediante l’esposizione dei propri prodotti anche all’esterno dell’esercizio commerciale, nello spazio (sia pubblico che privato) adiacente la propria attività.

La presentazione dell'evento

L'evento è stato presentato lo scorso 27 agosto a Gabicce, alla presenza di Francesco Ceccarelli, presidente di Visit Gabicce; Gian Piero Papasodero, ideatore del progetto Route 21; Marila Girolomoni, Sindaca del Comune di Gabicce Mare di Gabicce Mare; Raimondo Porcelli, Luogotenente della Capitaneria di Porto di Gabicce Mare; Matteo Sanchioni, ViceSindaco e Assessore al Turismo del Comune di Gabicce Mare; Roberto Reggiani, Assessore allo Sport del Comune di Gabicce Mare; Rossana Biagioni, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Gabicce Mare e Rosina Alessandri, della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche.