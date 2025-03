100 giorni, i maturandi brillano: a scuola come al gran galà. Le foto più belle

Pesaro, 10 marzo 2025 – "La giornata dei 100 giorni alla maturità è campale, ma memorabile”. Il monito è chiaro nella testa degli oltre 12mila ragazzi di quinta superiore che oggi, 10 marzo, in provincia hanno iniziato il conto alla rovescia verso l’esame di Stato (video). E in effetti il programma metterebbe a dura prova anche dei supereroi: dopo la mattinata a scuola (foto), trascorsa a salutare insegnanti e festeggiare con allegria nelle aule vissute per cinque anni, i maturandi sono andati a mangiare con i professori a cui hanno offerto il pranzo in segno di stima e affetto.

I ragazzi super eleganti a scuola per i 100 giorni a Pesaro (foto Luca Toni)

Come tradizione l’eleganza ha segnato l’esordio in classe e anche chi ha dovuto sostenere le prove Invalsi non ha rivisto i propri piani. Al liceo artistico Mengaroni la sezione di graphic design ha prima brindato in cortile e poi affrontato la prova d’italiano senza battere ciglio, vestiti come ad un gran galà. Alle 10 del mattino le ragazze sui tacchi a spillo già accusavano il sacrificio di quel vezzo, ma stoicamente nessuna ha tolto le decolletes. Non sono stati da meno i ragazzi, consapevoli dell’importanza del rito. Brando Avil sotto una giacca nera classica indossava un pantalone, pezzo da collezione comprato a Milano per le occasioni importanti: "E’ un pied poule – interviene il compagno di scuola, Edoardo Caroni anche lui maturando della sezione di moda al Mengaroni – con sopra uno sfrangiato e sotto una fodera in denim”.

Uao, non proprio la prima cosa trovata in fondo al letto..."No, è un giorno importante” conferma Andrea Baratti il quale all’università studierà medicina, ma non ha messo da parte l’arte imparata a scuola e i pantaloni se li è modificati da solo, con evidente successo. Al Campus scolastico di via Nanterre il fermento è palpabile: “Ci siamo emozionati” ammette Valentina, studentessa del Bramante Genga vicina all’amica del cuore Rebecca. Valentina è in un tubino nero che le sta veramente bene, ma ha evitato di truccarsi proprio per potersi emozionare senza dover correre ai ripari con il make up.

100 Giorni Campus

"La giornata è lunghissima – dice – ci aspetta l’apericena in viale Ceccarini e la serata in discoteca, al Cocoricò. Siamo solo all’inizio di una giornata speciale”. Rebecca annuisce, entrambi si godono il fresco davanti alla scuola dove sono state adolescenti. “I tacchi fanno già un po’ male, ma dobbiamo sopportare per omaggio ad un momento di passaggio – osserva Rebecca che con un po’ di incertezza, rivela il suo sogno –: io vorrei fare giurisprudenza e ho maturato questa idea grazie alla mia insegnante di diritto, la professoressa Bonci. Non sarà facile, ma sono determinata perché vorrei un mondo più giusto”.