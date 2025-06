"1/2 Notte bianca dei bimbi". Oggi la stella di The Voice Kids

La seconda “mezza” serata de “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini” 2025 è all’insegna dello spettacolo della natura, delle piccole stelle della musica, del divertimento e dello sport. Oggi, la manifestazione accoglierà la novità della 15ª edizione, alle ore 19, e farà stare i più piccoli (ma anche i grandi) con il naso all’insù in piazza del Popolo: arriveranno i falconieri, presenti per fare ammaliare tutti con le evoluzioni dei loro spettacolari esemplari di rapaci, che richiameranno la piazza a un suggestivo silenzio per sostenere il loro “volteggio”, a cura di Swarovski Optik. Oggi ci sarà anche l’altra novità de “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini”: la partecipazione di Simone Grande, 13enne, vincitore della seconda edizione di The Voice Kids direttamente dal talent show di Rai1. Grande ha rappresentato l’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2024 con la canzone “Pigiama Party e sarà sabato 28 giugno, alle ore 21, sul palco della Biosfera in piazza del Popolo.

Attivissima l’area sport che dalle 18 alle 23 farà giocare, divertire e avvicinare a decine di discipline i piccoli e le piccole che si presenteranno in viale Don Minzoni insieme alle realtà del territorio: Gimnall Ginnastica Ritmica, Ducato Nuoto Triathlon, Escudo Volley, Taekwondo Pesaro, Maneggio Jillaroo San Bartolo, Fattoria didattica “Linfa”, Cem Pattinaggio, Scherma Pesaro Ledimar, Società Canottieri Pesaro, Lega Navale Pesaro, Arzilla Calcio, Futura Pentathlon, Roller Montechiaro Pattinaggio. Nei giardini Craxi di piazzale Matteotti ci sarà la possibilità di fare attività con i pony insieme a Forlani Performance Horses.