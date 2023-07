Ci siamo. Nell’ambito della festa del Porto, oggi si svolge il 15° concorso estemporaneo di pittura: "Il Porto di Pesaro - aspetti caratteristici". Il concorso, ha lo scopo di valorizzare i personaggi, gli aspetti paesaggistici, architettonici e panoramici del quartiere "Porto di Pesaro". Per questa edizione sono previsti ben 11 premi: 1° premio € 700; 2° € 400; 3° € 250 dal 4° al 10° classificato ex aequo € 200; Premio speciale Emma Corvo 300 euro. Sono previsti inoltre 10 premi con buoni acquisto da 30 euro l’uno per i primi 10 giovani artisti Under 14 classificati. Le iscrizioni sono possibili fino al giorno stesso del concorso dalle ore 8 presso la segreteria del concorso in via Cecchi 22. E’ possibile iscriversi con le seguenti modalità: ritirando il regolamento e la scheda iscrizione presso il Circolo del Porto in Via Cecchi 22 dalle ore 17 alle 23; scaricando scheda iscrizione e regolamento dal sito www.queidelport.it; telefonando al 348 4035875 o 348 0436227 e comunicando i propri dati. Quota iscrizione: fino a 16 anni gratuita; oltre € 10.