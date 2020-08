Gradara (Pesaro-Urbino), 31 agosto 2020 - Aveva 18 anni, originario di Rimini. Lo hanno rinvenuto rantolante nel letto dove dormiva, a Gradara, a casa di una sua amica. Che ha chiamato i soccorsi. Il medico ha provare a rianimare sul posto il ragazzo per poi trasportarlo al pronto soccorso di Pesaro dove è deceduto di lì a poco. E’ accaduto venerdì pomeriggio ma se ne è avuta notizia solo ieri. I carabinieri non intendono esprimere valutazioni sull’accaduto né si conosce il motivo che ha provocato la morte di M.E. (il nome non è stato reso noto). Si è appreso che il giovane assumesse da tempo medicinali legati al suo stato depressivo. Da qui, la verifica da parte degli inquirenti di eventuali assunzioni di un eccesso di medicinali che possano aver provocato l’arresto cardiaco.



L’unica testimone, ossia l’amica del ragazzo che gli aveva dato ospitalità, non sa capacitarsi di quanto accaduto perché non aveva percepito alcuna sofferenza da parte del 18enne. Questi era andato a letto tardi e fino alle 14 era ancora a letto, a dormire. Quando è andata a svegliarlo per mangiare si è accorta che stava molto male, che non riusciva a respirare e che quindi era in gravi condizioni. Gli inquirenti non escludono nemmeno un attacco cardiaco di origine naturale e non indotto, ma sarà l’autopsia a doverlo stabilire. La procura della Repubblica incaricherà l’istituto di medicina legale di Ancona di effettuare l’esame autoptico per stabilire le cause del decesso. La fine inspiegabile e repentina del giovane ha destato profonda impressione anche a Gradara, dove qualcuno lo aveva visto in precedenza con la sua amica.

