25 aprile a Pesaro, grande partecipazione dei cittadini alla cerimonia in ricordo della Liberazione

Pesaro, 25 aprile 2023 – "Questo è il nostro giorno del ringraziamento per coloro che con sacrificio si sono schierati dalla parte giusta contro fascismo e nazismo, basta con le ambiguità sul 25 Aprile, la Resistenza non è divisiva”. Così il sindaco Matteo Ricci a conclusione delle cerimonie di celebrazione della Festa della Liberazione davanti al Monumento della Resistenza. La mattinata si è aperta con una messa in duomo e a seguire la posa di corone d'alloro prima al Sacrario dei Caduti di piazzale Collenuccio e poi alla Cappella Votiva di Sant'Ubaldo.

C'erano tutte le autorità, a cominciare dal prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, con picchetto armato e la Banda di Candelara. Notevole rispetto al passato la partecipazione di cittadini alla cerimonia, tanto che nel trasferimento verso il Monumento della Resistenza dove si è conclusa la cerimonia si è formato un vero e proprio corteo lungo almeno quanto tutta via Branca.

Riguardo le polemiche dei giorni scorsi sulla giornata della Liberazione, il sindaco ha anche detto: "In questi giorni qualcuno ha detto che la storia viene scritta sempre dai vincitori. Fortunatamente è vero perché se così non fosse stato non ci sarebbe la democrazia e l’Europa sarebbe stata nazista. Nel 1945 il fascismo fu sconfitto dalle scelte di uomini coraggiosi, oggi sta a noi, ogni giorno, combattere il razzismo affinché certi disvalori non intacchino la nostra società. Dobbiamo essere grati ai sacrifici di eroi come Fastiggi, Cecchi, De Sabbata, se abbiamo il privilegio di vivere in libertà”.