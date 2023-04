25 aprile, la domanda: che si fa il 1° maggio?

Fra i tanti significati di cui oggi si stanno sbiadendo i colori come un affresco che cominci a sentire umidità nociva intorno, il 25 Aprile di un tempo era portatore di una domanda che avrebbe condizionato i discorsi familiari per circa una settimana: che si fa per il 1° Maggio? Uno svisceramento approfondito e minuzioso di ogni possibilità, ipotesi e variante, un po’ come lo Stato Maggiore alleato quando doveva decidere lo sbarco in Normandia nel 1944. E proprio come per quella data fatidica il fattore condizionante era il tempo atmosferico.

Se in quel giorno già radioso di suo per via della Festa dei Lavoratori, splendeva il sole, non c’era problema e scattava l’opzione principale con consolidati piani strategici ed equipaggiamento sostanzialmente di pane di forno, pecorino, salame, uova sode, fava fresca e garagoli. E poi, a un’ora decente per evitare il troppo affollamento ma anche l’occupazione di tutti gli spazi decenti – tipo "partenze intelligenti" -, naturalmente a piedi, arrampicata su per il San Bartolo alla ricerca di un fazzoletto verde, odiati dai contadini che vedevano calpestato il grano verde o l’assalto ai "lupini" teneri e freschi come asparagi. Il guaio era se pioveva o il tempo diceva male. Allora non avevamo scelta: andavamo dai Repubblicani. Con un nonno e un padre repubblicani mazziniani, lamalfiani e un po’ freddini verso l’altare, non è che puoi andare alla Casa del Popolo che c’è anche l’orchestra o dai preti che hanno una sala grande come la piazza. Ti tocca il loggiato dell’Ospizio dei vecchi Mazza Mancini di via Mazza, a mangiare il "culo" di pane col formaggio, magari con una vecchia sdentata che ti guarda e per sorriderti arriva a toccarsi il naso con il mento. Ma eravamo tutti fieri, noi bambini anche un po’ scoglionati, ma fieramente. Da Festa dei Lavoratori.

f.b.