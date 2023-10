285 Anziani in Vacanza, L'Iniziativa del Comune di Pesaro

Ieri – tra balli, merende e chiacchierate nel giardino nel centro socio culturale “Sereni” di via Tombesi 15 – l’assessore Luca Pandolfi ha salutato i 285 partecipanti alla festa “Insieme in vacanza”, iniziativa del Comune di Pesaro svolta in collaborazione con i centri socio culturali del territorio e le associazioni Anteas, Auser e i sindacati dei pensionati (Spi Cigl, Fnp Cisl e Uilp Uil), per promuovere la socializzazione e il miglioramento della qualità della vita degli anziani. L’occasione è servita a riunire in un incontro di fine estate, quanti hanno partecipato alle gite e alle iniziative ricreative fatte durante la bella stagione, al termine. All’appello hanno risposto donne over 55 e uomini over 60 anni (nel 2022 sono stati 253; il servizio è stato sospeso nel 2020 e 2021 a causa della pandemia). I protagonisti dei soggiorni dell’edizione 2023, in diversi gruppi, hanno raggiunto varie destinazioni: Asiago, Ponte di Legno; Carpegna; Folgaria; Pinzolo; Moena; Vieste.