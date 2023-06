3 Eventi a Vallefoglia e Montecalvo, Beneficenza, Danza e Donne

Tre eventi animeranno la serata di oggi in provincia, due a Vallefoglia e uno a Montecalvo in Foglia. Alle ore 20.00 appuntamento in Piazza della Repubblica a Montecchio con la cena di beneficienza curata dai Pescatori di Gabicce. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Tumori (Ant). Alle 21.00 alla pista polivalente di Bottega scenderanno in pista i ballerini della Scuola di Ballo "Vallefoglia Centro Danze" i quali terranno un’esibizione di danza sportiva guidati dai maestri Ana e Fiorenzo. Mentre a Ca’Gallo di Montecalvo in Foglia spazio a "Sogni al femminile", evento dedicato alle donne con storie, interviste e musica, che avrà luogo al Parco della Paca Ferriero Corbucci a partire dalle 21.00. Verranno intervistate: Bruna Andruccioli, insegnante e scrittrice; Franca Mercantini, poetessa e commediografa; Deborah Penserini, manager; Maria Antonietta Cecchini, dirigente scolastica; Daniela Barbaresi, sindacalista. Il tutto accompagnato dall’interpretazione musicale di Donatella Bastianelli con la partecipazione del baritono Ken Watanabe.

Lu.Ard.