5 Stelle: "La Rsa lavora a metà"

La situazione della RSA Montefeltro è sotto l’obiettivo del Movimento 5 Stelle urbinate, che si dice preoccupato di un dimezzamento del budget versato dalla Regione: "Il declino della sanità pubblica nazionale e, a caduta, regionale e locale – dicono i pentastellati – è oramai sotto gli occhi di tutti, e coinvolge a livello locale le famiglie che hanno persone con problemi di mobilità o cognitivi difficili da gestire fra le mura domestiche. In Urbino abbiamo la residenza sanitaria assistenziale (RSA) per Anziani “Montefeltro“, un fiore all’occhiello del settore, che è in difficoltà negli ultimi mesi per le politiche sanitarie regionali dell’attuale governo. Se fino a circa tre anni fa la struttura aveva un budget pari a circa un milione e 200mila euro, stanziamento che permetteva di accogliere quaranta degenti a tariffa agevolata, da tre anni, in concomitanza con l’arrivo dell’attuale giunta di centrodestra, il budget è stato dimezzato, e ciò significa che possono essere accolti la metà dei richiedenti. Per gli altri e le loro famiglie non resta che sborsare la quota a libero mercato, pari a circa 2.500 euro. Ma pochi sono in grado di avere queste risorse economiche così importanti, e accade che la RSA lavora a metà regime. Un grido di allarme era stato lanciato sulla stampa dalla cooperativa COOSS Marche, che gestisce la struttura, già nell’autunno scorso. Ma nulla sembra essere cambiato. Ci chiediamo cosa stanno facendo a riguardo Ast e Amministrazione comunale ducale. Noi ricordiamo bene quando il sindaco Gambini protestava giustamente contro le politiche sanitarie del governo regionale di centrosinistra, arrivando addirittura nel 2016 ad incatenarsi davanti a una struttura ospedaliera. È evidente che quello spirito battagliero del sindaco Gambini oggi è bloccato dal fatto che la giunta è della sua stessa parte politica: nessuna protesta plateale, nessuna battaglia. Ci chiediamo: il sindaco di Urbino tiene più al benessere dei suoi concittadini o all’immagine del governo regionale? Nel frattempo – concludono i Cinquestelle – in questo teatrino della commedia politica, nella RSA urbinate il numero dei degenti è dimezzato e gli operatori sanitari sono sempre più allarmati per il loro futuro lavorativo".

g. v.

Foto: Pierluigi Ferraro del M5S