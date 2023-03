Pesaro, nel “Giardino della vita” sono sbocciati 565 tulipani: uno per ogni nato

Pesaro, 30 marzo 2023 – Nel “Giardino della vita” di viale Zara sono sbocciati 565 tulipani, uno per ogni nuovo nato residente a Pesaro nel 2022. “Un simbolo di rinascita, di sostenibilità e di gentilezza, che, seppur simbolico, ci auguriamo possa essere di buon auspicio per la nuova vita. Un segno di speranza, per guardare avanti con fiducia”, ha commentato l’assessore alla Crescita Camilla Murgia.



Il “Giardino della vita” è un progetto promosso dal Comune di Pesaro, in collaborazione con Aspes, “Collaborare con l’assessorato è come sempre un piacere – ha sottolineato il presidente di Aspes Luca Pieri – si tratta di un progetto dal forte valore simbolico che rientra anche nella strategia di riqualificare e rendere sempre più bello e accogliente il lungomare di Pesaro”.