54° Palio dei Brancaleoni a Piobbico: Contesa della Pannocchia e Notti al Castello

Tutto pronto a Piobbico per il 54° Palio dei Brancaleoni - Contesa della Pannocchia, che si terrà da oggi a domenica, quattro giorni ricchi di spettacoli, banchetti rinascimentali, sfide goliardiche, le suggestive “Notti al Castello“ e l’atteso Palio dei Brancaleoni, evento capace ogni anno di coinvolgere tutta Piobbico e non solo e che mira a raccontare e rievocare nel miglior modo il pilastro della storia di Piobbico: la Casata Brancaleoni. "Una manifestazione – spiega il presidente della Pro Loco di Piobbico Matteo Martinelli – che ha l’obiettivo di coinvolgere i piobbichesi e di attrarre turisti nella nostra zona. Ci aspettiamo anche quest’anno un buon risultato in termini di affluenza".

Questo il programma: oggi e domani si ritornerà indietro nel tempo alla corte di Antonio II Brancaleoni con una “Notte al Castello“, atmosfere e leggende del suo sontuoso palazzo: assalti armati, fantasmi e amori infelici. Sabato ore 19,30 apertura taverne e osterie dei rioni, nello specifico il Borgo storico ospiterà i banchetti di un tempo passato. Ogni rione festeggia e brinderà in attesa della Contesa della Pannocchia. Durante la serata ci saranno mercatini ed esposizioni, corteo ed esibizione di tamburini di Serra Sant’Abbondio e nel Ponte Storico un’area attrezzata per giochi e divertimenti per bambini e famiglie con la presenza di Caimercati-Giochi di Strada". Alle ore 22,30 nella piazzetta del Castello investitura dei cavalieri da parte del conte Antonio II e la disfida tra i capi soldato, a seguire festeggiamenti dei rioni con musica e intrattenimento. Il momento clou della manifestazione sarà domenica dalle 16,30 con la sfilata del corteo storico, ci saranno 250 figuranti in costume rinascimentale. Alle 18 cica il pubblico potrà assistere al gran finale del Palio, con i giochi storici e la disfida tra i 4 i rioni (Carda, Castiglione, Pecorari e Rocca). Al termine (verso le 20,30), festeggiamenti del rione vincente nel Giardino dei Tigli, con banchetti e brindisi in compagnia della musica di Dj Circus. L’evento è a cura della Proloco Piobbico, con i patrocini del Comune di Piobbico, della Provincia di Pesaro Urbino e della Regione Marche.

Amedeo Pisciolini