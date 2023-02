Pesaro, 67 anni dopo scattano la foto di nozze mai avuta

Maria Flamini e Settimio Caselli

Apecchio (Pesaro Urbino), 14 febbraio 2023 – Mancava solo una cosa per suggellare 67 anni felici trascorsi insieme. La foto all’altare. Perché quel giorno di 67 anni fa, la neve abbondante aveva impedito a Maria e Settimio di avere il classico scatto da incorniciare e tenere sul comodino.

Una storia d’altri tempi, quella di Maria Flamini, 87 anni, originaria di Apecchio, cuoca, e di Settimio Caselli, 89 anni, maestro artigiano edile, tifernate ‘doc’ di Pieve delle Rose, Città di Castello, che hanno festeggiato in famiglia l'anniversario di quella fredda mattina di febbraio del 1956. Proprio quel giorno una copiosa nevicata aveva impedito ad alcuni parenti e pure al fotografo ufficiale di assistere alla cerimonia, che si svolgeva nella chiesa di Fraccano, una frazione di Città di Castello. Niente foto allo scambio delle fedi, alla presenza dell'allora parroco don Sante Ba.

D’altronde, arrivare in chiesa era stato un’impresa per gli stessi sposi, giunti a bordo di una carrozza trainata da animali e volontari disposti a spalare la neve nei punti più critici. Alla fine comunque, il matrimonio fu celebrato e festeggiato poi con un pranzo secondo tradizione. Nessuna foto però, in bianco e nero, di quei momenti: solo ricordi e aneddoti da raccontare.

Ora a distanza di quasi 70 anni, con le tre figlie, Gabriela, Nadia e Giuseppina e i quattro nipoti - Emilia, Giulia, Chiara e Piergiorgio - Maria e Settimio avranno la possibilità di tornare in quella chiesa a Fraccano e di assistere alla messa, che sarà

celebrata da don Giancarlo Lepri, e scattare, stavolta a ‘colori’ e in digitale, la foto mai avuta, con in più un video da condividere sui social.

Intanto agli sposi sono giunti gli auguri delle amministrazioni di Città di Castello e Apecchio, attraverso i sindaci, Luca Secondi e Vittorio Nicolucci: "Auguri sinceri a Maria e Settimio per l'anniversario di matrimonio e per l'esempio di vita, rettitudine, laboriosità e senso di appartenenza alla comunità locale, alla storia e tradizioni. Una bella storia”.