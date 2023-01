"6vicino", aiuti per anziani e famiglie fragili

di Sandro Franceschetti

Si chiama "6Vicino" il sistema integrato di servizi di prossimità ai soggetti fragili, per aiutarli anche in casa loro, sviluppato dall’Ambito Territoriale Sociale 6 avvalendosi dell’operato volontario delle associazioni Auser e Anteas.

Beneficiari sono i nuclei familiari con minori, anziani e disabili in situazione di fragilità, residenti nei 9 comuni dell’Ats, che non possono contare sull’aiuto di una rete parentale o di vicinato per le loro esigenze quotidiane. La presentazione di tale sistema, scaturito da un percorso di co-progettazione che ha condotto alla stipula di un patto di sussidiarietà tra Ambito e le due associazioni, è stata fatta ieri a Mondolfo dal presidente e dalla coordinatrice dell’Ats Dimitri Tinti e Roberta Galdenzi; dal sindaco di casa Nicola Barbieri; dall’assessore Alice Andreoni; e dai presidenti provinciali di Auser e Anteas, rispettivamente Massimo Ciabocchi e Francesca Conti, affiancati da numerosi volontari.

Fra le azioni previste c’è l’assistenza domiciliare, mediante l’espletamento del servizio spesa, disbrigo pratiche, accompagnamento agli uffici pubblici e nelle sedi sanitarie. Sono stabiliti, inoltre, anche contatti telefonici programmati nei confronti di persone anziane o comunque fragili che, vivendo sole, esprimono la loro disponibilità ad entrare in ‘rete’ nel progetto di utilità sociale, instaurando rapporti di fiducia e di aiuto, andando pertanto ad incrementare e potenziare i servizi già esistenti sul territorio. Il tutto è coordinato da un’attività di segreteria organizzativa, messa a disposizione dalle due associazioni, al fine di garantire la migliore realizzazione degli interventi e lo sviluppo di momenti aggregativi e di interscambio con le singole realtà locali.

Il patto di sussidiarietà per "6Vicino" e per "Compitinsieme" a favore dei bambini (partito già da un anno) prevede un impegno economico dell’Ats di 51mila euro. "E’ un progetto che lega i nostri territori con l’obiettivo di fare squadra tra enti e associazioni di volontariato per mettere al primo posto chi ha più bisogno – ha detto Barbieri -. Fondamentale è la collaborazione di Auser e Anteas, che ringrazio per aver aderito e che essendo da anni socialmente attive sul territorio hanno conoscenza dei bisogni all’interno delle comunità locali".

"La prossimità è una delle direttrici prioritarie del piano sociale dell’Ats 6 – ha rimarcato Tinti – e, soprattutto dopo la pandemia, è forte la necessità di realizzare interventi fruibili laddove i bisogni si manifestano. Servizi fortemente voluti dai sindaci dei 9 comuni appartenenti al nostro Ambito, perché sono aumentate le necessità quotidiane delle persone fragili e sole residenti sul territorio, alle quali occorre fornire risposte adeguate e appropriate, attivando un’efficace rete di sostegno con gli enti del terzo settore". I comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 6 sono Fano (capofila), Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo e Terre Roveresche.

Gli utenti interessati ad usufruire dei servizi inerenti al sistema ‘6Vicino’ possono contattare gli Ups, vale a dire gli uffici di promozione sociale di ogni singolo comune, facendo riferimento alla figura dell’assistente sociale. La rete Auser e Anteas, con la conoscenza delle situazioni locali darà una mano anche in questo senso.