800.000€ di Risarcimento per la Famiglia di Orfeo Andreas Vagni, Vittima di Omicidio Stradale

Un risarcimento di 800mila euro alla famiglia che ha deciso di rinunciare alla costituzione di parte civile, mentre lui ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. L’imputato, un 36enne pesarese, titolare di una ditta di giardinaggio, è il conducente del furgoncino contro cui si è andato a sbattere, a marzo 2022, Orfeo Andreas Vagni, 49 anni, sposato e babbo di una bimba di 9. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. Vagni stava andando a Fano col suo scooter Piaggio sulla panoramica Ardizio. Ai sanitari del 118 non era rimasto altro da fare che constatare il decesso. Illeso invece il conducente del furgoncino che aveva riferito di non aver visto l’arrivo dello scooter. Il 36enne, difeso dall’avvocato Eleonora Barbieri, è stato accusato di omicidio stradale e alla prossima udienza potrebbe arrivare la sentenza. Alla famiglia, assistita dall’avvocato Marco Cassiani, l’imputato si è impegnato a versare il risarcimento di 800mila euro. L’incidente era avvenuto in un punto dove purtroppo si sono verificati negli anni già diversi scontri, alcuni mortali. E purtroppo è successo ancora quel 15 marzo 2022. Il furgoncino che si immette sulla panoramica, Vagni che arriva in sella al suo scooter e finisce contro il mezzo, cadendo a terra. Un urto che gli ha spezzato la vita.

Una nuova tragedia che aveva portato alla ribalta la necessità di rendere più sicuro quel tratto di strada.

e. ros.