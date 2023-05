Pesaro, 80enne trovato morto sul trattore nel suo campo: lo ha scoperto la figlia

Pesaro, 7 maggio 2023 – Non rispondeva alle chiamate. Un silenzio insolito e prolungato che ha finito per preoccupare i famigliari. I quali, all’ennesimo tentativo di contattarlo, sono corsi a Roncosambaccio, in quell’appezzamento che era la sua passione. Ed è lì che, insieme a un vicino, lo hanno ritrovato. In terra, dietro al suo trattore e purtroppo senza vita.

Si chiamava Bruno C., aveva 80 anni, era di Pesaro ma amava rifugiarsi nel campo di sua proprietà a Roncosambaccio. Alla vista del suo corpo riverso sul terreno, la figlia ha chiamato subito il 118.

Sul posto è arrivata un’ambulanza e anche una pattuglia del commissariato di Fano. Ai sanitari è apparso subito chiaro che non ci fosse ormai nulla da fare. Dalle prime indiscrezioni, sarebbe stato il cuore a tradire il pensionato mentre era a bordo del suo trattore.

Un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo, facendolo scivolare in terra dietro al mezzo. L’80enne è stato trasportato all’ospedale Santa Croce. La procura di Pesaro potrebbe disporre l’autopsia per stabilire con certezza la causa del decesso.