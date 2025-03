Ha 84 anni ed è invalida. “Ma per un’ecografia la mandano ad Ancona”

Pesaro, 29 marzo 2025 – E’ invalida al 100%, non cammina autonomamente, ma per fare un’ecografia al braccio la sanità pubblica la manda da Pesaro ad Ancona a giugno. A raccontare la complicata situazione in cui si trova Rosalba Bonetti, 84 anni, è suo fratello Fosco e lo fa con le lacrime agli occhi.

“Mia sorella vive sola da diversi anni, ha una malattia alle ossa con dolori ovunque, è vedova e i figli stanno uno all’estero e l’altra in Emilia Romagna – spiega –. Mia nipote, quella che vive in Italia, però, ha problemi famigliari non da poco anche lei, dovendo assistere il marito disabile. In pratica Rosalba ha solo me”. E si commuove mentre lo dice. Gli altri due fratelli sono deceduti e Fosco, sposato e in pensione, di anni ne ha 79. Fa quello che può, anzi quello che non potrebbe nemmeno più fare: essendo cardiopatico non dovrebbe sottoporsi a sforzi eccessivi.

Invece è lui che fa la spesa per sua sorella, che le porta le medicine a casa e che la accompagna dal medico o quando deve fare delle visite specialistiche. “E’ una vergogna dovere aspettare più di tre mesi per una semplice ecografia – dice tra la rabbia e l’indignazione –. E soprattutto come dovrei fare ad accompagnarla?”. Non è uno scherzo infatti, soprattutto nella sua condizione, ne è ben consapevole: ha subito “un intervento di 7 ore a cuore aperto”, prende medicinali specifici e si deve controllare, come racconta lui stesso. Il suo intento “non è lamentarsi”, precisa, ma “scuotere le coscienze e segnalare un’ingiustizia”.

Come si può accettare l’inaccettabile? “Certo a pagamento l’ecografia la potrebbe fare in pochi giorni, ma 70 euro non è poco per mia sorella vive con 500 euro al mese”.

Non è facile economicamente e nemmeno fisicamente, dato che Rosalba deambula grazie ad un carrellino e sempre comunque accompagnata. “La aiutano molto gli inquilini del palazzo dove abita – prosegue il suo drammatico racconto Fausto –, anche per entrare in ascensore”. Si fa come si può, fino a quando si può appunto: “Mia sorella non può più andare avanti così, ad antinfiammatori, ha bisogno di fare questa ecografia al braccio. Per i dolori non riesce ormai nemmeno a vestirsi da sola. E’ un suo diritto”. La salute è un diritto di tutti. O almeno così dovrebbe esserlo.