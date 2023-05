A 102 anni in vacanza a Torrette "Amo Fano, non manco mai"

di Marco D’Errico

Le partite di briscola le vince quasi sempre lei, contando i punti con precisione anche prima che finisca la partita, seduta dopo pranzo al tavolo nella veranda del bungalow, prima di andare a fare una passeggiata al mare. Si chiama Maria Biccheri, 102 anni compiuti lo scorso gennaio, affezionata cliente del camping Mareblu, nella frazione di Torrette di Fano, dove si trova in vacanza con la figlia Dina di 72 anni. Autonoma in tutto, si aiuta nel camminare per sicurezza con un bastone, ma dice che potrebbe anche farne a meno.

Originaria di Montone, un paesino nei pressi di Città di Castello, in Umbria, è molto affezionata a Fano, dove viene a trascorrere le vacanze da circa 20 anni. Piglio deciso e sguardo vivace, la signora Maria racconta con eloquio sicuro e fluente di non sentire affatto il peso degli anni e di avere ancora una ottima memoria: "Ho lavorato molti anni in campagna – racconta – occupandomi della raccolta del tabacco e dell’infilatura sulle corde. Erano tempi duri e non sempre c’era lavoro. Così sono andata con mio marito in Francia, dove per alcuni anni abbiamo svolto lo stesso lavoro, che mi ha fruttato una pensioncina che si somma a quella che percepisco". Il segreto della longevità, per la signora Maria sta innanzitutto nel non prendersi mai troppo sul serio, tanto che non si lascia sfuggire l’occasione per qualche battutina: "Ci vuole allegria e spensieratezza – chiosa – per non lasciarsi sopraffare dalla malinconia".

E sullo stile di vita aggiunge: "Stare all’aria aperta mi ha fatto sempre bene, mangiare cibi semplici e genuini e bere anche qualche bicchiere di vino, non importa se rosso o bianco: quello che c’è in tavola". La signora Maria rivela di saper cucinare molti piatti tipici di suo gradimento, giacché ha lavorato anche presso un ristorante della sua città. I suoi piatti preferiti richiamano la tradizione umbra: "Preferisco la carne al pesce. Una bella bistecca alla brace mi piace ancora molto, ma gradisco anche le zuppe di fagioli e la pastasciutta". Tra le sue passioni, oltre al gioco delle carte, anche guardare la tv: "Mi piace guardare i film, ma non sempre capisco quello che dicono nei telegiornali: dovrebbero parlare in modo più semplice". Il proprietario del camping, Claudio Letizi, organizzerà nei prossimi giorni una festicciola per la sua cliente più longeva, con cui negli anni si è creato un profondo rapporto di amicizia: "I suoi 102 anni - riferisce sorridendo - hanno mandato in tilt anche il computer, che ha dato un errore perché non riconosce le età oltre il secolo". Intanto, la simpatica e vitale ultracentenaria prosegue la sua villeggiatura, con passeggiate lungo i viali della pineta e, al mattino presto, in spiaggia.