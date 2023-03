A 85 anni ancora arrampica Le ’Memorie’ di Castellani

di Giorgio Guidelli "L’unica maniera per realizzare i propri sogni è svegliarsi" Roberto Benigni **** Sono memorie. Ma non diventeranno mai storia. Perché lui, Paolo Castellani, alla tenerissima età di quasi 85 anni, eterna quelle imprese. Ripetendole. Attualizzandole. Come quando era un fiolino d’Urbino. Ma vi ricordate quando un ’matusa’ di ottant’anni suonati si calò in gola alla Grotta delle Tassare? Era lui. E non è nulla. Perché, per puro caso, bighellonando per i sentieri del Nerone, potreste vedere una sagoma lunga, col capello folto e gli occhiali da maestrina della penna bianca (con cordicella), pencolare da una balza. Anche quello è lui. In compagnia di giovani e vecchi amici. L’eterno condor del nostro Appennino, dieci anni fa, aveva messo nero su bianco le sue avventure alpinistiche con i fratelli Vampa, Diomiro Mancini e compagnia urbinate. Oggi rimette in campo una nuova versione di quel volume e lo titola ’Paolo Castellani, memorie di avventure tra monte Nerone e monte Catria’. Un titolo datato e vintage, ma sempreverde nella grafica e nei contenuti. Perché narra scorribande alpinistiche a partire dai Cinquanta che in realtà si eternano pure oggi, quando, i suoi coetanei si accontentano di un sofà e d’un libro e lui invece guarda sempre in...