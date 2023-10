A 86 anni investe 300mila euro nella fonte termale

La fonte termale di Certalto a Macerata Feltria torna a zampillare. Giuseppe Roberti, imprenditore di 86 anni tutto idee e sprint, ha ottenuto la concessione. Sprint sì, la sua voce al telefono è più che squillante e allo stesso tempo decisa.

Perché chiedere la concessione della fonte?

"L’imbottigliamento era delle Terme, dopo il fallimento è stato chiuso. Mi sono messo in gioco rammodernando tutto con delle macchine di nuova generazione per l’imbottigliamento. Se un acquirente mi chiede l’acqua sono in grado di consegnarla subito".

Quanto le è costato?

"Tra stabilimento, concessione e macchinari nuovi ho speso 300mila euro".

Che acqua è?

"Sulfurea. Favolosa. È stata analizzata anche a fine estate dall’Università di Camerino, è perfetta. La fonte esiste dai tempi degli antichi romani ed è stata scoperta nel 1992. Si trova nella frazione di Certalto a Macerata Feltria. È sempre stata impiegata anche nello stabilimento termale, oltre ad essere venduta in bottiglia. È riconosciuta a livello mondiale ed è una delle più famose d’Italia".

Ci sono già delle persone impiegate?

"Per ora no, solo chi ha sistemato lo stabilimento che era chiuso da 3 anni. Lo voglio rilanciare perché può diventare un luogo di lavoro per tante persone dell’entroterra. La nostra macchina imbottiglia almeno 1.300 bottiglie all’ora, faccia lei il conto in 8 ore".

Come si può comprare?

"Chi la volesse acquistare basta che mi chiami allo 0722 74596 o 74884. Piccoli consumatori privati, negozi e farmacie, distribuzioni. Chiunque. La vendo a 1 euro e 50 a bottiglia, la si usa principalmente per le inalazioni o la si beve. Mi piacerebbe fare anche altri prodotti, come le creme".

Lei che ha deciso di investire nella fonte termale chi è?

"Sono un meccanico tornitore di Macerata Feltria, sono nato il 15 ottobre del 1937. Questa acqua non era utilizzata andava sciupata nel fiume, mi dispiaceva. Nessuno si è fatto avanti e mi ci sono messo io. Non lo faccio per il guadagno ma per una mia soddisfazione, è talmente buona. Ho chiesto la concessione, l’ho ottenuta per 20 anni tramite la Regione Marche e il Ministero della Salute, per questo devo ringraziare Alessia Morani per il supporto".

Francesco Pierucci