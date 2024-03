A 92 anni si frattura il femore, ma per l’Ast cammina

Gioacchino Bonacorsi è un 92enne di Pergola (nella foto col figlio), invalido al 100%, che circa un mese fa ha avuto la rottura di un femore. Martedì dovrà andare alla visita di controllo all’ospedale di Urbino e il figlio Gabriele, attraverso il medico di base, ha richiesto all’Ast il trasporto programmato in ambulanza o in auto medica attrezzata. La domanda però è stata respinta. "Mi hanno chiamato tre giorni dopo la nostra istanza dicendomi che mio padre non ne aveva diritto – racconta proprio Gabriele -. Per la rottura del femore è stato operato a Urbino, dopodiché ha fatto riabilitazione all’ospedale di Pergola dal 6 al 19, quando è stato dimesso. Da allora continua il recupero a casa, con un fisioterapista che viene due volte a settimana e usando un carrello deambulatore con cui si sposta a fatica e sempre supportato da un’altra persona. Il resto della giornata lo passa su una sedia a rotelle che usava mia mamma, mancata nel 2021. La ragione addotta per negarci il servizio è che facendo riabilitazione con il deambulatore è ritenuto capace di camminare. Peccato, però, che anche col carrellino riesca a fare solo pochi metri sul pavimento liscio di casa e, per altro, sempre assistito da qualcuno". L’uomo aggiunge: "Un anziano in queste condizioni non possiamo certo spostarlo noi, anche perché abitiamo al primo piano e per raggiungere la strada ci sono due rampe di scale, quindi ho dovuto rivolgermi alla Croce Rossa per un servizio a pagamento. Verranno a prenderlo con pulmino attrezzato e con una carrozzina specifica per superare le scale. Il costo non è alto, si tratta di 70 euro, ma a me tutto ciò sembra un’ingiustizia e provo una profonda amarezza".

s.fr.