A Barchi va in scena la commedia in dialetto Sul palco ‘L’Arplit’

Domani sera, dalle 21,15 alla suggestiva ‘Rotonda dell’Infinito, nel centro storico di Barchi, andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘L’Arplit’ (L’avaro’) della Compagnia Dialettale Urbinate Aps. Un lavoro in due atti di Paolo Cappelloni, che vedrà in scena Catia Paolucci nel ruolo di Costanza, Amleto Santoriello in quello di Duilio, Maria Teresa Amadori (Fiorina), Claudio Cappellacci (Arsenio), Sonia Brunetti (Giuseppina), Luana Fucili (Adalgisa) e Attilio Fini (voce). La regia è di Luciana Vallorani, le canzoni in dialetto di Duccio Alessandro Marche; i costumi di Maria Teresa Amadori e Luana Fucili; la scenografia di Matteo Arduini, Sandro Arduini, Franco Marcheggiani; la suggeritrice è Annalisa Geniali; e le acconciature di Graziella Cangiotti. Lo spettacolo, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Terre Roveresche guidato da Claudio Patregnani in sinergia con la Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) è ad ingresso libero e senza necessità di prenotazione.

La storia parla di Duilio, l’avaro, che è disposto a tutto, anche a non mangiare, anche a speculare su chi gli presta assistenza, sull’amicizia e perfino a scegliere di non vivere una storia d’amore…! Ma il destino a volte è beffardo... A rendere la rappresentazione ancora più divertente saranno i testi esilaranti cantati in dialetto urbinate dal dottor Duccio Alessandro Marchi, accompagnato dalla sua chitarra.

s.fr.