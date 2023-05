A Belforte all’Isauro è festa della "sostenibilità"

Sarà festa grande domani nel piccolo comune del Montefeltro, al confine con la Toscana. Ma con una particolarità: la calma. "Non volevamo una giornata, una cosa celebrativa, ma uno spazio a disposizione di tutti, attivo e dinamico. Le persone devono incontrarsi, partecipare e interagire facendo attività belle e con calma", spiega Cristina Torcolacci tra gli organizzatori.

Il paese tramite le associazioni sono pronte per accogliere tutti nell’ottica della sostenibilità. "La nostra è una piccola realtà a confine con la Toscana, un territorio marginale, ma siamo uniti e stanno collaborando l’associazione sportiva, la Proloco, la Parrocchia, i Belfortissimi e tutte le realtà presenti, così come i cittadini. Nel pieno spirito dell’inclusione - prosegue Torcollacci dell’associazione ’La Ginestra’ -. Vogliamo rendere un giorno divertente ma anche far riflettere con grande coinvolgimento dei bambini".

Dalla locandina pubblicitaria alle decorazioni tutto è realizzato in questa ottica, idem per il cibo. Questo sarà zero spreco e realizzato dai volontari della Proloco con le tipicità del territorio. In caso di maltempo saranno allestiti gazebo e coperture.

"Abbiamo pensato anche a dei mercatini, c’è quello ’delle cose uniche’ con gli artigiani e associazioni che propongono lavori fatti a mano e con materie prime di seconda vita. Poi il vintage e il modernartiamoto, pensiamo solo nella moda quando spreco c’è. Per i bambini abbiamo invece il baratto del giocattolo così che tutti possano avere giochi desiderabili. Per i grandi proponiamo il "non buttarmi via", un vero e proprio svuota cantine". Dalle 9 alle 19 ci saranno tante attività da praticare liberamente, iniziando dallo sport con diverse possibilità alla musica e discussioni a tema sostenibilità come ’R alla sesta – Riciclo-Riuso-Riparo-Riduco Ripulisco-Rispetto. Festa della Sostenibilità’. "Un grazie a tutte le realtà e le persone che ci stanno aiutando, a System Group e Comune di Belforte. Per informazioni 339 47 99492.

Francesco Pierucci