A Belforte il Bio Parco Apistico Isauro

Appuntamenti importanti a Belforte all’Isauro, piccolo ma vivace comune del Montefeltro. Oggi pomeriggio in via Foglia si inaugura il “Bio Parco Apistico Isauro“. "Con grande emozione e orgoglio – spiega il sindaco Federica Battazzi – inauguriamo il Bio Parco Apistico Isauro, il primo tassello del progetto “Belforte Città delle Api“ che rappresenta il punto cardine del nostro programma elettorale, volto a trasformare Belforte in un modello di sostenibilità ambientale, innovazione e inclusione sociale innovativo, ambizioso, ma soprattutto necessario. Un presidio di tutela ambientale, un laboratorio di cultura, un luogo di comunità. Il parco non è solo uno spazio verde: è un simbolo concreto del nostro impegno per la biodiversità e per lo sviluppo sostenibile. Qui, a pochi passi dal nostro amato Castello di Belforte, prende vita una realtà unica che mette al centro un piccolo ma fondamentale essere vivente: l’ape, e in particolare l’ape mellifera della sottospecie ligustica, patrimonio genetico e culturale italiano".

Aggiunge Battazzi: "Le api non sono solo produttrici di miele: sono custodi della vita. Questo parco è un dono alla comunità. Un’area aperta, fruibile da tutti: famiglie, scolaresche, turisti, cittadini curiosi e appassionati. Un luogo dove si racconta la storia dell’apicoltura, dove si cammina tra cartelli informativi e sentieri sensoriali, dove ci si può rilassare ma anche imparare. Qui si costruisce conoscenza, consapevolezza, futuro. Un pensiero speciale va ai giovani e ai bambini, destinatari privilegiati di questo parco. Per loro sarà un vero e proprio laboratorio didattico all’aria aperta. Ai turisti offriamo un’esperienza diversa: un museo interattivo immerso nel verde, in cui conoscere un pezzo autentico del nostro territorio".

Ma non è tutto: "Ci sono gli apicoltori – conclude il sindaco Battazzi – veri protagonisti della custodia del nostro patrimonio naturale. Il parco diventa per loro un luogo di tutela, ma anche di sperimentazione e formazione". Il taglio del nastro è previsto per le ore 15,30 e dopo i saluti istituzionali del sindaco Federica Battazzi seguirà l’intervento dell’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli e la presentazione del Bio Parco Apistico a cura di Marco Valentini, poi la professoressa Sara Ruschioni (Univpn) parlerà dell’interesse scientifico del progetto. Ci si sposterà poi attorno alle ore 17 nella sala consigliare del Comune per gli approfondimenti tecnico-scientifici con un convegno che vedrà l’introduzione di Tommaso Lombardi (apicoltore Pronubio) e le relazioni del prof Giacomo Rossi (Unicam) e di Nicola Orempuller entomologo.

"Per la realizzazione del “Bio Parco Apistico Isauro“ – tiene a puntualizzare il sindaco – è stato importante il contributo della Regione Marche e per la gestione e la progettazione siamo insieme all’associazione Pronubio associazione di apicoltori biologici". E da oggi fino a domenica a Belforte si terrà la Festa della sostenibilità con “6 r“ (riciclo, riuso, riparo, riduco, ripulisco, rispetto). Altro appuntamento da non mancare.

Amedeo Pisciolini