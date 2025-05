A Borgo Mercatale tiene banco lo street food

Torna come ogni anno l’evento che ‘apre’ l’estate urbinate: dal 22 al 25 maggio borgo Mercatale si riempie di tipicità gastronomiche con lo Street Food organizzato dall’associazione Asscom Urbino. Varie le novità di questa edizione: "Non vogliamo essere ripetitivi – spiega Federica Marini di Asscom – per cui l’intrattenimento musicale di ogni serata lo dedicheremo a un pubblico diverso e di ogni gusto. Giovedì 22 ci sarà dj Wins, venerdì e sabato cantautorato, inediti e generi diversi con gli Stranivari e la Tyrone Live Band. Domenica infine liscio e musica italiana con l’Orchestra Riccardi. Sabato poi ci sarà un debutto assoluto: prima della Tyron Band, si esibiranno dei giovanissimi urbinati, i ‘FASC’, band composta da quattro ragazzini che eseguiranno una canzone scritta da loro". Per quanto riguarda il cibo, oltre al gazebo delle bevande, in cui la farà da padrone la birra tedesca, saranno quindici gli stand. Si va dal greco alla paella, dalla bombetta pugliese all’oliva ascolana, dall’hamburger di chianina, al pane col la milza siciliano. Ci sarà anche la crescia sfogliata, la pizza e persino un apecar targato Campari. Non mancherà l’area giochi per bambini con gonfiabili e tiro a segno. Felici gli assessori Foschi e Ottaviani: "Ringraziamo Asscom e le associazioni Gente di Strada e ASD Urbino SDC perché ogni anno realizzano un evento che accontenta tutte le generazioni".

