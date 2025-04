A breve al via gli interventi di pavimentazione

"Partiranno a breve i lavori di pavimentazione di via delle Mura". Ad annunciare il cantiere è il sindaco Maurizio Gambini, che aveva già anticipato da circa un anno la decisione dell’Amministrazione di rendere decorosa tutta la lunga strada che costeggia le mura cittadine, divisa in due parti; la prima vanta un triste primato, ovvero circa 400 metri di asfalto all’interno del centro storico (anche via Salvalai non è lastricata, ma i tratti in curva lo sono); la seconda, pur pavimentata in selci, è ridotta un vero colabrodo ed è ricolma di dossi e cunette. Ma via delle Mura è già chiusa al traffico in un tratto, perché è interessata da un altro cantiere, che procederà in parallelo: il consolidamento del bastione di Santa Chiara. "Per questi due lavori – spiega il sindaco – si è resa necessaria la proroga dell’ordinanza di divieto di sosta e circolazione fino al 10 settembre. Nello specifico, percorrendola da via Matteotti, non si potrà parcheggiare più lungo la strada per consentire il passaggio di mezzi da cantiere e subito dopo gli accessi alle ultime abitazioni, la strada è del tutto chiusa, anche ai pedoni. L’accesso riprende all’altezza del civico 8 di piola S. Bartolo, fino a porta Lavagine, con senso unico alternato. I residenti potranno accedere alle proprie abitazioni. I lavori di pavimentazione partiranno prima nella parte alta della via, per scendere poi nella parte già lastricata, creando in quel periodo certamente qualche disagio temporaneo". Giovanni Volponi