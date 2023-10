A Ca’ Staccolo arrivano anche i pesaresi

Il santuario di Ca’ Staccolo a due anni dall’apertura si dimostra sempre più un polo attrattivo per i devoti al Sacro Cuore ben al di fuori dei confini di Urbino. Qualche giorno fa è ripartita infatti una pratica giunta al terzo anno che raccoglie una volta al mese oltre centotrenta fedeli, per la maggior parte da Pesaro.

"È iniziato tutto per caso, nel luglio 2021 – racconta don Mihail Cojan, parroco di Cristo Risorto a Pesaro – quando sono capitato a Ca’ Staccolo alla ricerca di un luogo capiente per riunire insieme una volta al mese alcuni gruppi di preghiera al Sacro Cuore di Gesù che normalmente si incontrano nelle proprie case in poche unità. Quando ho visto questo posto ho capito che era perfetto, ho ricevuto una calorosa accoglienza dal parroco e solo dopo ho conosciuto la storia di don Elia Bellebono e le vicende del santuario. Ogni primo venerdì del mese, al mattino, ci ritroviamo qui per nove mesi (da ottobre a giugno)".

E nel corso degli anni, la gente è aumentata: "Il secondo anno i gruppi erano sei, quest’anno sono tredici, più altri singoli. Quando siamo tutti, si parla di oltre centotrenta persone. I venerdì del Sacro Cuore sono aperti a tutti: basta venire qui dalle 10, c’è possibilità di confessarsi e alle 10,30 si celebra la messa con un’intenzione a cura di ogni gruppo. Il caratteristico profilo del campanile di Ca’ Staccolo sarà tra l’altro protagonista su TV2000 lunedì 16 ottobre alle ore 9,10, nel corso della trasmissione “Di buon mattino“ proprio per raccontare questa iniziativa.

g. v.