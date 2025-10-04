A caccia della prima vittoria. Il Loreto riceve la Luiss

Alla ricerca della prima vittoria in campionato. Il Loreto oggi alle 18 ospita al PalaMegabox la Luiss Roma per la terza giornata della serie B Nazionale. "Dopo due partite il bilancio è soddisfacente – esordisce il main sponsor Alessandro Mengucci della Consultinvest – sia da un punto di vista sportivo che societario. A livello sportivo sono state due sconfitte, ma la prima con Piombino è stata dovuta anche alla tensione che i ragazzi avevano per il debutto in una categoria importante. I giocatori si sono trovati di fronte a oltre 700 spettatori che probabilmente non si aspettavano e quindi si sono emozionati. La seconda partita l’abbiamo giocato a Roma con la Virtus contro una delle favorite con oltre 2500 spettatori caldi e rumorosi al palasport. Noi comunque fino a un paio di minuti dalla fine eravamo in parità, poi hanno deciso degli episodi come succede in questo sport. Dal punto di vista societario siamo un club nuovo, al primo passo, dobbiamo crescere a tutti i livelli, anche organizzativo e come risorse economiche però abbiamo tanta voglia di fare, tanta positivà e tanto entusiasmo. Ed ora occhi puntati su oggi pomeriggio in casa contro l’altra Roma: "E’ con grande entusiasmo che ci approcciamo a questo match, giocheremo contro un’altra corazzata del girone". Senza perdere di vista l’obiettivo di questa prima stagione in B Nazionale: "La squadra ha come obiettivo la salvezza all’ultima giornata", chiude Mengucci.

La parola passa a coach Gabriele Ceccarelli: "La Luiss Roma è una formazione in forma e ben allenata da Alex Righetti. Dal canto nostro è importante riprendere la strada che abbiamo iniziato con la Virtus Roma nel fine settimana scorso. Metteremo in campo energia, positività e poi vedremo cosa succede". Il tecnico dei gialloblu continua: "Abbiamo un gruppo che è un bel mix di esperienza e gioventù. Di fronte avremo un’avversaria che è tra le big del campionato. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Le proveremo tutte per imporci, daremo come sempre il meglio, tireremo fuori tutte le nostre armi". Sul pubblico: "Ci auguriamo un palazzetto pieno che ci dia una mano, sarebbe bello".

Beatrice Terenzi