A caccia di banconiste estetiste e una colf

Spamarine di Senigallia (centro estetico e di benessere) cerca estetista qualificata che svolga mansioni di massaggi, tecniche estetiche avanzate e con l’uso di tecnologie. Per candidarsi inviare curriculum vitae via Whatsapp al numero 393 8472145 o un’email a direzione@spamarine.it

Per azienda meccanica sita ad Urbania si seleziona una risorsa per servizio di pulizia una volta alla settimana, da svolgersi o sabato pomeriggio o domenica mattina.

Requisiti richiesti: massima serietà e voglia di lavorare.

Per maggiori info riguardo la mansione contattare il numero 379 2828153 o inviare curriculum vitae al seguente indirizzo email: gf_ italiasrls@libero.it

Per gastronomia di Fano si ricerca una banconista dedicata alla gastronomia con contratto annuale. si prenderanno maggiormente in considerazione le risorse che dimostrano una flessibilità oraria adeguata all’azienda. per maggiori informazioni inviare email al contatto: jobsfano@gmail.com