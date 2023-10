A caccia di operai e tirocinanti

Frantoio oleario di Vallefoglia cerca operai generici per spostamento cassoni con transpallet che siano muniti di patente b e automunito - preferibilmente domiciliato nei comuni limitrofi. Viene proposto un contratto a chiamata con inizio dal 15 ottobre al 15 novembre per 30 giorni, part-time 34 ore al mattino e non tutti i giorni.

Per candidarsi contattare telefonicamente il numero 379 2328501.

Azienda del settore florovivaistico cerca un operaio per manutenzione giardini, potature e piantumazioni a cui è richiesto il possesso patente c. Il contratto proposto dall’azienda è a tempo determinato e rinnovabile. Orario lavorativo: tempo pieno.

Per candidarsi inviare il curriculum a: gardenplanpesaro@gmail.comr

Azienda di Montelabbate che opera nel settore metalmenccanico ricerca tirocinante come disegnatore tecnico, anche senza esperienza, ma con competenze di base di disegno tecnico, programmazione Cad e progettazione.

Si propone un tirocinio formativo per futura assunzione con contratto di apprendistato (max 30 anni). Orario di lavoro part-time dal lunedì al venerdì 8-12. Per candidarsi inviare il curriculum a info@@sass-saldature.it o chiamare il numero 0721 192220.

Azienda di impianti elettrici civili, cerca tirocinante che in affiancamento aiuti e impari ad utilizzare cacciaviti, avvitatori e trapano. Preferibilmente con diploma tecnico e patente b. Tempo pieno finalizzato ad assunzione in apprendistato. Per candidarsi inviare curriculum a: centroimpiegopesaro.ido@regione.marche.it