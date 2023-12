A Cagli ci sarà anche la Notte degli Angeli

Quest’anno le manifestazioni indette per celebrare le festività natalizie si arricchiscono di un nuovo evento. Si chiamerà “La Notte degli Angeli“ e vuole rifarsi alla venuta degli angeli che annunciarono la lieta novella. Angeli, che spesso non fanno notizia e saranno identificati e premiati questa sera. "Sarà una grande festa – afferma il vicesindaco e assessore alla cultura Benilde Marini – dedicata anche alla musica. In piazza suoneranno tre dJ di fama nazionale: i fratelli Davide e Diego Domenella, l’uno anche pluripremiato produttore di dischi di successo e l’altro produttore di eventi per discoteche; e Claudio Ricotti che ha lavorato in radio e in discoteche, prima di diventare a sua volta produttore discografico. La musica sarà dedicata a tutte le età, iniziando dagli anni ‘70 e arrivando ai giorni nostri. Non ci può essere evento se non ci sono anche tanti ospiti e iniziative. Sarà proposto un simpatico concorso a tutti i presenti che dovranno riconoscere i dJ, a loro volta mascherati, per potersi aggiudicare un nuovo prodotto cagliese: il “PanTorrione“, un panettone di Cagli realizzato da uno chef pasticcere locale e presentato per la prima volta in questa occasione. Ci sarà lo spettacolare attraversamento dall’alto di piazza Matteotti a cura dei Vigili del Fuoco. Infine ci sarà la possibilità di acquistare ali da indossare, per farci sentire tutti un po’ “angeli“. Un nuovo e grande evento per segnare ancora di più il Natale di Cagli, città dove il sapore natalizio è tutta un’altra cosa. L’invito è di visitare Cagli, le sue bellezze e riconoscere la cordialità dei suoi abitanti. Nota curiosa. L’immagine grafica della manifestazione è un prodotto dell’intelligenza artificiale) elaborata dal graphic design Giorgio Pisciolini.

Mario Carnali