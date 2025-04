A Cagli il giorno del Gal Montefeltro. Strategie per il turismo

Il GAL Montefeltro invita amministratori locali e operatori dell’economia turistica del territorio all’incontro di presentazione della nuova strategia di sviluppo turistico sostenibile, in programma per domani alle ore 16:00 presso il Salone degli Stemmi del Comune di Cagli. Durante l’incontro verrà illustrato il lavoro in corso sul Piano dei prodotti turistici dell’area GAL, un documento strategico che costituirà la base per i nuovi bandi di finanziamento. "La strategia 2023-2027 del GAL punta a incentivare la creazione di nuovi prodotti turistici attraverso partenariati pubblico-privati, favorendo uno sviluppo sostenibile del territorio e potenziando l’offerta turistica locale - spiega il Presidente Bruno Capanna -. L’evento di Cagli sarà un’occasione per discutere la costruzione del Piano prodotti e dei bandi futuri, mettendo istituzioni e operatori nelle condizioni di pianificare con anticipo le progettualità da candidare a finanziamento".