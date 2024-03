A Cagli la sfida dei due Alberto

E’ iniziato la campagna elettorale per il rinnovo a giugno dell’amministrazione comunale. A scoprire per primo le carte è stato l’ex vicesindaco Alberto Mazzacchera. Si è presentato ufficialmente agli elettori venerdì scorso in una affollata riunione nel Centro Polivalente di Smirra con la sua candidatura in una lista di centrosinistra “Fare Comune“.

Nella serata di presentazione ha esternato ai presenti ufficialmente la sua candidatura a sindaco per il quinquennio 2024- ’29 e il suo ritorno in campo dopo una lunga parentesi durata dieci anni dall’ultimo suo impegno politico nelle giunte degli ex sindaci Papi e Catena. A sostenerlo saranno diversi partiti: Pd, Psi, Articolo 1 ed altri minori della sinistra e la parte centrista dell’ex Margherita dove Mazzacchera ebbe un ruolo e sostegno da protagonista durante la sua presenza in Consiglio Comunale. Altre voci indicano che potrebbe avere consensi anche da dissidenti di altre forze di centro.

Ad aspirare ad una riconferma è il sindaco Alberto Alessandri con il suo gruppo civico “Riapriamo Cagli“ che lo stesso venerdì scorso ha annunciato la sua candidatura per il terzo mandato alla guida della città. Quasi certo sembra già fatto l’accordo con il centrodestra e a breve dovrebbero essere rese note in modo ufficiale alleanze, candidati in lista e strategie.

Dopo queste discese in campo ufficiali dei due candidati sindaco e loro schieramenti politici, anche per Cagli si annuncia una sfida elettorale che vedrà contendersi tra “due Alberto“ nel prossimo quinquennio la guida della città.

Mario Carnali