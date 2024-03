A Cagli sarà festa grande. Si celebrano le statue sacre

Oggi alle ore 10.30 presso la Chiesa di San Giuseppe di Cagli, sede della secolare Ven. Confraternita del SS. Crocifisso e San Giuseppe, si celebrerà il 100° anniversario delle "Tre Statue della Passione del Venerdi’ Santo" di Cagli.

La celebrazione, già iniziata durante i venerdì di quaresima, con delle catechesi dedicate alle tre statue di San Giovanni, Santa Maria Maddalena e la Madonna Addolorata, sono frutto del genio creativo dello scultore Emilio Righetti di Brescia, scolpite con il pregiato pino cembro della Val di Fiemme. Il Priore della Confraternita, Luca Santini, che relazionerà durante la celebrazione, riferisce: "Come da documentazione pervenutaci dalla Fondazione della Civiltà Bresciana, viene definito Giuseppe Rivadossi lo scultore, falegname, poeta e artista autentico per le opere realizzate nella sua ditta di statue religiose, acquistando una vasta clientela, non solo nel bresciano e in alta Italia ma anche a Lisbona, in Brasile ed a Hong Kong.

Altri dettagli degni di nota, sono le dimensioni a misura uomo, e la foglia d’oro che adorna le statue, inoltre queste opere d’arte, sono registrate nel Catalogo Generale dei Beni Culturali, testimonianza del loro valore storico e artistico. Ogni Venerdì Santo, queste statue prendono vita e diventano il fulcro delle nostre celebrazioni, in particolare durante la processione del Cristo Morto.

La loro presenza ci ricorda la passione di Gesù e la compassione della Madonna, incanalando la nostra devozione e rafforzando il legame spirituale che ci unisce come comunità. Oltre a prendere vita durante la processione serale del Cristo Morto la sera del Venerdì Santo di Cagli, queste tre statue compongono il calvario insieme alla meravigliosa effige del Cristo Morto in legno di fico, risalente al 1500 d.C., calvario allestito sopra l’altare del Duomo di Cagli alle 5 di mattina del Venerdì Santo, dopo la processione/trasporto dalla Chiesa di San Giuseppe al Duomo, creando un’atmosfera di devozione unica e coinvolgente per la nostra comunità.

Le tre statue che questo anno compiono un secolo, sostituirono, altre le tre statue di "Pezza", utilizzate in processione prima del 1924, le vecchie statue venivano vestite e addobbate dalla donne, per l’occasione, dove corpo, braccia e gambe erano fatte di stoffa e solo faccia mani e piedi erano fatte di legno o ceroplastica, e nel centenario che festeggiamo sabato potremo ammirare la testa, le mani e i piedi originali della Madonna Addolorata, di quel tempo, merito della Confraternita della Madonna del Buon Consiglio che le ha conservate in tutti questi anni. Un ringraziamento particolare, va a Roberto Battistelli, un eccellenza del nostro territorio, che grazie alla sua maestria ha ripulito le statue".

Mario Carnali