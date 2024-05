A Cagli torna la Festa della Pipa. Ci sarà la gara del “lento fumo“

Si terrà nel week end, nei giorni 17 18 e 19, la ventiquattresima edizione della Festa della Pipa. Un appuntamento ideato con lungimiranza dal cagliese Bruto Sordini e diventato tradizionale per gli appassionati, hobbisti e produttori di pipe con quest’ultimi che esporranno i loro particolari esemplari e incontreranno nei due giorni anche gli amanti del “lento fumo“. Una vetrina per gli artigiani della pipa tra i migliori al mondo che esporranno nei vari stand allestiti in centro storico e questa festa è una grande occasione per valorizzare i propri prodotti e farli conoscere.

Il programma prevede sabato mattina alle 10 l’apertura degli stand che saranno aperti fino alle 19. Stesso orario per domenica e non mancheranno le degustazioni di tabacco in abbinamento con cioccolato e liquori. Un incontro per produttori di settore sarà dedicato a “La Radica e il futuro della produzione tradizionale della pipa“. Saranno organizzate anche visite guidate nel centro storico a cura della Pro Loco, cene tipiche e degustazioni enogastronomiche. L’attesa è per la tradizionale gara del “Lento fumo“ che si terrà domenica con il “20° Trofeo Città di Cagli“. Tante le iniziative per questa edizione della Festa della Pipa con il plauso al pioniere che l’ha ideata e iniziata ben ventiquattro anni fa ed è ormai diventata un appuntamento a livello mondiale per i vari espositori che arrivano da anni da vari Paesi Europei, America e Cina.

Mario Carnali